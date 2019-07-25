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SMDK: İdilb’e saldırılarla Anayasa Komisyonu'nun çalışması engellenmek isteniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Komite Üyesi Yaser Ferhan, Esad yönetiminin İdlib’e yönelik karadan ve havadan saldırılar ile Anayasa Komisyonu’nun çalışmasını engellemek istediğini öne sürdü.

SMDK: İdilb’e saldırılarla Anayasa Komisyonu'nun çalışması engellenmek isteniyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/ÇOBANBEY (Suriye), (DHA) - SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Komite Üyesi Yaser Ferhan, Esad yönetiminin İdlib’e yönelik karadan ve havadan saldırılar ile Anayasa Komisyonu’nun çalışmasını engellemek istediğini öne sürdü. Ferhan, Esad’ın siyasi çözümden yana olmadığı için askeri yöntemlere başvurduğunu ifade ederken, kendilerinin de ülkede siyasi çözümün ancak Esad’sız bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğu kanaatini taşıdıklarını kaydetti.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, son toplantısını Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye’nin Çobanbey bölgesinde yaptı. Yoğun güvenlik önlemi alınan toplantıda Koalisyon üyeleri, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye’de siyasi çözüm için kurulması planlanan ve yer alacakları Anayasa Komisyonu'na ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Toplantı sonunda açıklama yapan SMDK Siyasi Komite Üyesi Yaser Ferhan, önceliklerinin TSK’nın düzenlediği harekatlar ile özgürleşen topraklara Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere giden Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti. Koalisyon olarak bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve Suriye’de de geri dönüşe yönelik zemin oluşturduklarını anlatan Ferhan, “Biz artık her türlü terör örgütünden temizlenmiş olan bu bölgeyi kalkındırmak ve Suriye’nin geleceğini de burada konuşarak planlıyoruz” dedi.
Suriye’de yeni Anayasa Komisyonu kurulması kararı alındığını ancak çeşitli sebeplerle komisyonun kurulması ve çalışmasının geciktiğini dile getiren Ferhan, bunun sebebinin Esad rejimi olduğunu ifade ederek şöyle dedi:
“Şu ana kadar Anayasa Komisyonu çok gecikti. Bunun sebebi rejim yani Esad tarafı. Çünkü kendisi askeri çözüm peşinde, siyasi çözümü istemeyen taraf. Her yeri yaktı yıktı ama Birleşmiş Milletler ve dünyanın büyük güçleri baskı yapınca Anayasa Komisyonu konusunda anlaşmaya vardı. Bu konuda da son anlaşmaya ulaşılmış gibi. Ama Esad yönetimi, İdlib’de yaptığı bombalamalar ile Anayasa Komisyonunu engellemek istiyor. Çünkü Esad siyasi değil sadece askeri çözüm istiyor.”
SİYASİ ÇÖZÜM ESAD’SIZ YÖNETİM ANLAMINA GELİYOR
Komisyonun çalışmalara başlamasının ülkede siyasi çözümün ilk adımı olacağını ifade eden Yaser Ferhan, şöyle devam etti:
“Anayasa Komisyonun oluşması siyasi çözümün kapısının açılması anlamına geliyor. Siyasi çözüm aynı zamanda Esad’sız bir yönetim anlamına da geliyor. Bölgede Esad oldukça hiçbir siyasi çözüm olamaz. Esad giderse bölge ve Suriye huzur ve barışına kavuşabilir. Bu aynı zamanda savaş nedeniyle zorunlu olarak göç eden 13 milyon insanın evine dönmesi anlamına da gelir.”
Ferhan öte yandan İdlib’de devam eden saldırıların sonlanması için BM ve diğer dünya ülkelerinin Esad rejimine baskı yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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SMDK: İdilb’e saldırılarla Anayasa Komisyonu'nun çalışması engellenmek isteniyorSMDK: İdilb’e saldırılarla Anayasa Komisyonu'nun çalışması engellenmek isteniyorSMDK: İdilb’e saldırılarla Anayasa Komisyonu'nun çalışması engellenmek isteniyorSMDK: İdilb’e saldırılarla Anayasa Komisyonu'nun çalışması engellenmek isteniyor

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