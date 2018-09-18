SMDK'dan Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatına destek

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de ateşkesi korumak için vardığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
SMDK, Koalisyon Başkanı Mustafa'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes rejiminin korunması mutabakatı hakkındaki mesajını yayımladı.
Mustafa mesajında, mutabakatın bölgeyi ve bölgedeki sivilleri olası bir insani krizden kurtardığını belirterek, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
Mutabakatın Suriye'de siyasi çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Abdurrahman Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Mustafa, Türkiye'nin İdlib bölgesinde sivillerin korunması ve evlerinden çıkarılmaması konusunda önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, söz konusu mutabakatla rejimin bölgeye saldırı girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi
Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız
Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!
Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum