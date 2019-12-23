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SMDK'dan uluslararası topluma İdlib saldırılarını durdurma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 22:23 | Son Güncelleme

SMDK Başkan Yardımcısı İkab Yahya: - "Arap kardeşlerimizden ve Suriye halkının tüm dostlarından, halihazırda İdlib'de yaşanan katliam ve soykırımı durdurmak için imkan dahilinde ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istiyoruz"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), uluslararası topluma Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

SMDK Başkan Yardımcısı İkab Yahya, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında İdlib ve kırsalına yönelik saldırıların artarak devam ettiğini, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın doğrudan ve açıktan katliamlar işlediğini söyledi.

Saldırıların, bir milyondan fazla Suriyeli sivili yerinden etme ve insanları öldürme amacı taşıdığını ifade eden Yahya, "Arap kardeşlerimizden ve Suriye halkının tüm dostlarından, halihazırda İdlib'de yaşanan katliam ve soykırımı durdurmak için imkan dahilinde ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istiyoruz." dedi.

Yahya, ayrıca Esed rejimi ve destekçilerine uluslararası toplumun sunduğu çözümleri reddetme suçlaması yöneltti.

Düzenlenen saldırıların; evleri, sığınma merkezlerini, fırınları, marketleri, hastaneleri, okulları ve su istasyonlarını büyük ölçüde tahrip ettiğini belirten Yahya, barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ve acil ihtiyaçları karşılayacak yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Çoğu Türkiye'den olan bazı yardım kuruluşları dışında uluslararası yardımların sınırlı olduğunu kaydeden Yahya, uluslararası toplumu zor kış koşulları altındaki sığınmacılara destek olmaya çağırdı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan görece sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 yılında bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

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