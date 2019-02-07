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SMDK'den Esed rejiminin İdlib saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

SMDK'den Esed rejiminin İdlib saldırılarına kınama

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Soçi mutabakatını ihlal ederek İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırıları kınadı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Cercenez beldesi ve İdlib'in güneyindeki yerleşimlere düzenlediği saldırıların kınandığı bildirildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun Suriye'de yaşananlara sessiz kalması nedeniyle rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere rastgele saldırılar düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası toplumun, rejim güçlerinin saldırılarının önüne geçmesi gerektiğinin önemine dikkat çekilen açıklamada, sivillerin korunması için rejime ve destekçilerine baskılar yapılması istendi.

Rejim güçleri, dün, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Cercenaz ve Tuh beldesi ile Temaniye ve Sukeyk köyleri, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Morik ilçeleri ile Zekat, Hasraya ve Marakbe köylerine yoğun topçu saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda Cercenez'de bir çocuk hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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