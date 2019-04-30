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SMDK'den Esed-Rusya liman anlaşmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Suriye halkına karşı işlenen suç ve hak ihlallerine ortak olan işgalci Rusya'yla despot Esed rejiminin liman anlaşması yasa dışıdır"

ADHAM KAKO - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejiminin Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya'ya devretmek üzere yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, kararın yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

SMDK Başkanı Mustafa, Tartus Limanı'nın 49 yıllığına Rusya'ya kiralanmasını öngören anlaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, "Esed rejimin Rusya ile yaptığı liman anlaşması kabul edilemez ve yok hükmündedir. Suriye halkına karşı işlenen suçlara ve hak ihlallerine ortak olan işgalci Rusya'yla despot Esed rejiminin liman anlaşması yasa dışıdır. Gayrimeşru bir rejimin Suriye'yi işgal eden taraflarla, Suriye halkının onayı olamadan vardığı herhangi bir anlaşmanın değeri yoktur." dedi.

Halkın çıkarlarına aykırı imzalanan her türlü anlaşmaya şiddetle karşı çıkacaklarının altını çizen Mustafa, söz konusu anlaşmanın 49 yıllık olmasıyla ilgili de "Ruslar istedikleri rakamı ve koşulları anlaşma metnine yazarken, rejim ise bunu imzalamakla görevlidir. Ruslar bu anlaşmayla 'uzun vadeli plan yapabilen' süper güç izlenimi vermeye çalışıyor." diye konuştu.

- "İktidarda kalabilmek için müttefiklerinin çıkarlarını koruyor"

SMDK Başkanı Mustafa, rejimin siyasi süreci ortadan kaldırmak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu dile getirerek, "Bu sözde anlaşmayla rejim, yok olmamak için Suriye halkının haklarından vazgeçmeye hazır olduğunu gösteriyor. Rejim iktidarda kalabilmek için müttefiklerinin çıkarlarını korumaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beşşar Esed rejiminin Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, rejime ait "Es Suriye" televizyon kanalına dün yaptığı açıklamada, Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya’ya devredeceklerini söylemişti.

Hammud, "Rus tarafıyla limanın idaresi ve işletmesi konusunda anlaşmaya vardık. Rusların bu limanı işletmesi yeni yatırımları artıracaktır. Liman genişletilecektir. Önemli stratejik bir anlaşmadır. Dolaysıyla uzun süreli olması normaldir." demişti.

Doğu Akdeniz'deki Tartus Limanı'nın yıllık kapasitesi yaklaşık 16 milyon ton olarak ifade ediliyor. Suriye'nin en geniş alan üzerine kurulu limanında Rusya'nın deniz üssü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed Rusya Suriye Tartus limanı

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