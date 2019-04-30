SMDK'den Esed-Rusya liman anlaşmasına tepki

ADHAM KAKO - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejiminin Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya'ya devretmek üzere yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, kararın yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

SMDK Başkanı Mustafa, Tartus Limanı'nın 49 yıllığına Rusya'ya kiralanmasını öngören anlaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, "Esed rejimin Rusya ile yaptığı liman anlaşması kabul edilemez ve yok hükmündedir. Suriye halkına karşı işlenen suçlara ve hak ihlallerine ortak olan işgalci Rusya'yla despot Esed rejiminin liman anlaşması yasa dışıdır. Gayrimeşru bir rejimin Suriye'yi işgal eden taraflarla, Suriye halkının onayı olamadan vardığı herhangi bir anlaşmanın değeri yoktur." dedi.

Halkın çıkarlarına aykırı imzalanan her türlü anlaşmaya şiddetle karşı çıkacaklarının altını çizen Mustafa, söz konusu anlaşmanın 49 yıllık olmasıyla ilgili de "Ruslar istedikleri rakamı ve koşulları anlaşma metnine yazarken, rejim ise bunu imzalamakla görevlidir. Ruslar bu anlaşmayla 'uzun vadeli plan yapabilen' süper güç izlenimi vermeye çalışıyor." diye konuştu.