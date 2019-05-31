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SMDK'den İdlib'de Rus saldırılarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Rusya, Suriye'ye müdahale ederek, rejimin katliamlarına ortak olmuştur. Rusya, siyasi çözümü devre dışı bırakma çabalarına paralel olarak kasıtlı şekilde yerleşimleri bombaladı" - "Uluslararası topluma hitap ederek) Artık katliamları, yıkımları, tehcirleri nihai olarak durdurmak için kararlar almak zorundasınız"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rusya'nın Beşşar Esed rejimine destek vererek işlediği "katliamlara" ortak olduğunu belirterek, "Rusya, siyasi çözümü devre dışı bırakma çabalarına paralel olarak kasıtlı şekilde yerleşimleri bombaladı." ifadelerini kullandı.

Mustafa, SMDK'nin internet sitesinde yayınlanan mesajında, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "Gerginliği Azaltma Bölgesi" anlaşmasını ihlal ederek sivil yerleşimlere ve hastanelere "kasıtlı" olarak saldırdığını bildirdi.

Rejim ve destekçilerinin ramazanda Suriye halkını hedef almaya devam ettiğinin altını çizen Mustafa, "Sorumluluklar belli. Saldırganlar belli. İran milisleri ve Rusya, Esed rejiminin halkına karşı katliamlarını ilk günden bu yana desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Esed rejimini uluslararası platformlarda koruduğunu anımsatan Mustafa, "Rusya, Suriye'ye müdahale ederek, rejimin katliamlarına ortak olmuştur. Rusya, siyasi çözümü devre dışı bırakma çabalarına paralel olarak kasıtlı şekilde yerleşimleri bombaladı." değerlendirmesini yaptı.

- Uluslararası topluma ateşkes çağrısı

Mustafa, Rusya'nın saldırılarına devam etmesini uluslararası toplumun sessiz kalmasına bağlayarak, "Kınama açıklamaları yaparak krizleri aşamazsınız. Bekleyerek ve gözlem yaparak çözüm üretemezsiniz. Artık katliamları, yıkımları, tehcirleri nihai olarak durdurmak için kararlar almak zorundasınız." ifadelerine yer verdi.

Sorumluların yargılanmasını talep eden Mustafa, gerekli adımların atılmaması halinde sivil kayıpların artacağına dikkati çekti.

Mustafa, sivilleri hedef alan saldırıların son bulması için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

SMDK başkanı Mustafa, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk ordusunun teröre ağır darbeler indirdiğini vurgulayarak, "Türkiye, ateşkesin sağlanması, siyasi çözümün hayata geçmesi, sivillerin korunması ve iç göçlerin önlenmesi için çalışıyor." tespitinde bulundu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 276 sivilin yaşamını yitirdiğini, 680'dan fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esed Rusya SMDK

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