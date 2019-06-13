SMDK'den Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'e tepki

"Suriyeli mültecileri zorla ülkelerine göndermeyi hedefleyen projeleri destekleyenler, rejimin halkına yönelik işlediği suçlara ortaktır. Suriyelilere yönelik hak ihlallerini, tutuklamaları, çadırlarının yakılmasını ve zorla Suriye’ye gönderilmesini akıllara getiren bu tür yıkıcı söylemlerden kaçınarak yasalara ve anlaşmalara saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekeriz."

Açıklamada, "SMDK olarak Lübnan'daki Suriyeli mültecilere karşı nefret ve ırkçılık söylemini yaymaya çalışan Lübnanlı yetkililerin ifadelerini reddediyor ve kınıyoruz. Lübnan Dışişleri Bakanı, Suriyeli mültecilere yönelik nefret ve ırkçılık dalgasını yaymaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Esed rejimi güçlerinin saflarında yer alan Lübnan Hizbullahı'nın Suriye'deki ölümlerden, katliam ve göçlerden rejim kadar suçlu olduğu belirtilirken, Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi istendi.

- Hariri'ye çağrı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye çağrı yapılan açıklamada, "Lübnan Başbakanı Hariri, bu tür söylemlerin önüne geçerek üzerine düşen insani ve resmi görevi yerine getirmelidir. " ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mültecilere yönelik uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesi, bunlara uymayanların veya mültecilere yönelik provokasyon yapanların yargılanması gerektiği kaydedildi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, son günlerde sosyal medya hesabından Suriyeli mültecileri hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

