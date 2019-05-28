SMDK'den Lübnan'ın Suriyelileri sınır dışı etmesine tepki

ADHAM KAKO- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Lübnan'ın bazı Suriyelileri zorla ülkelerine göndermesine tepki göstererek, "Bu bağlamdaki herhangi bir hamle, gerçek bir siyasi çözüm çerçevesinde gönüllü ve onurlu bir geri dönüş için uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir." dedi.

SMDK Başkanı Mustafa, Lübnan hükümetinin geçen ay 16 Suriyeliyi sınır dışı etmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mustafa, "Bu bağlamdaki herhangi bir hamle, gerçek bir siyasi çözüm çerçevesinde gönüllü ve onurlu bir geri dönüş için uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuyu takip ettiklerinin altını çizen Mustafa, "Lübnan'ın Suriyelileri zorla ülkelerine göndermesi uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu tür suçların tekrar edilmemesi için çalışıyoruz. Birleşmiş Milletlere (BM) bu konuda soruşturma başlatılması için başvuru yaptık. Bu kararın nasıl alındığı ve kimin sorumlu olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz ancak milislerin (Hizbullah) ülkeyi kontrol etmesi nedeniyle makul sonuçlar elde etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.