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SMDK'den Lübnan'ın Suriyelileri sınır dışı etmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Lübnan'ın Suriyelileri zorla ülkelerine göndermesi uluslararası sözleşmelere aykırıdır" - "Bu bağlamdaki herhangi bir hamle, gerçek bir siyasi çözüm çerçevesinde gönüllü ve onurlu bir geri dönüş için uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir"

ADHAM KAKO- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Lübnan'ın bazı Suriyelileri zorla ülkelerine göndermesine tepki göstererek, "Bu bağlamdaki herhangi bir hamle, gerçek bir siyasi çözüm çerçevesinde gönüllü ve onurlu bir geri dönüş için uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir." dedi.

SMDK Başkanı Mustafa, Lübnan hükümetinin geçen ay 16 Suriyeliyi sınır dışı etmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mustafa, "Bu bağlamdaki herhangi bir hamle, gerçek bir siyasi çözüm çerçevesinde gönüllü ve onurlu bir geri dönüş için uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuyu takip ettiklerinin altını çizen Mustafa, "Lübnan'ın Suriyelileri zorla ülkelerine göndermesi uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu tür suçların tekrar edilmemesi için çalışıyoruz. Birleşmiş Milletlere (BM) bu konuda soruşturma başlatılması için başvuru yaptık. Bu kararın nasıl alındığı ve kimin sorumlu olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz ancak milislerin (Hizbullah) ülkeyi kontrol etmesi nedeniyle makul sonuçlar elde etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

Mustafa, Suriyelilerin rejime teslim edilmesinin uluslararası sözleşmeleri ve anlaşmaları ihlal eden bir suç olduğunu belirterek, "Mültecilerin zorla iade edilmesi genel olarak uluslararası kanuna aykırıdır. Suriyelilerin, her türlü suç ve ihlaller işlemiş rejime teslim edilmesi inanılır gibi değil." dedi.

SMDK Başkanı, Lübnan hükümetinden bu konuda açıklama beklediklerini dile getirerek, "Lübnan hükümeti Suriyeli mülteci haklarına ilişkin kanuna uymak zorundadır. Suriyeli mültecilerin haklarına ilişkin çok ihlal var. Daha önce de Lübnan güvenlik güçleri ve ordusu Suriyelilerin sığındığı kampları basarak tutuklamalar yapmış ve hatta kampları yakmıştır. Bu tür eylemleri kabul etmiyoruz. İhlallerin son bulmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür olayların, Lübnan'ın mülteciler için güvenli bir ülke olmadığını gösterdiğini belirten Mustafa, sorumluların yargılanmasını talep etti.

Mustafa, "Başta BM olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, Suriyeli mültecilere yönelik ihlallere karşın sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), geçen hafta yayımladığı raporunda, Lübnan hükümetinin nisan ayında 16 Suriyeliyi sınır dışı ettiğini bildirmişti.

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