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SMDK'den Suriye halkına acil yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:11 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, uluslararası toplumdan Suriye halkı için acil yardım talebinde bulundu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), uluslararası toplum ve kuruluşlardan Suriye halkının haklarını savunma konusunda acil yardım çağrısı yaptı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki İdlib ve Hama illerine düzenlediği saldırılarda onlarca sivilin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlardan Suriye halkının korunması ve haklarını savunulması konusunda acil yardım çağrısı yapıldı.

Rejim güçlerinin ateşkesi öngören Soçi mutabakatına rağmen sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, sivil yerleşimlere düzenlenen saldırılar yüzünden on binlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, rejim güçlerinin ateşkesi öngören herhangi bir anlaşmaya veya uluslararası kararlara uymadığının altı çizilirken, sorumluların yargılanması istendi.

Rejim ve destekçileri, geçen ay başından bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılarını yoğunlaştırdı.

Şubat başından itibaren 8 binden fazla aile Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esed Hama İdlib SMDK

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