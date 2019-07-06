SMD'nin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

- "Mücadelemiz sağlık haberciliği için"

SMD'nin görev alanı haricinde gelişen siyasi tartışmaların dışında kalmaya azami özen gösterdiğine dikkati çeken Erarslan, şunları kaydetti:

"SMD'nin kuruluş harcında mesleki dayanışma, birlik, kardeşlik ve dostluk vardır. Bu nedenle SMD mesleki birlik ve dostluk hareketidir. Bölücü, yıkıcı ve ülkemizin birliğine kasteden yasa dışı yayın organları hariç, tüm resmi ve meşru yayın kuruluşlarına eşit mesafedeyiz. SMD bir meslek örgütü olarak sağlık haberciliğinin geliştirilmesini sağlamak, sorumlu ve duyarlı bir sivil toplum örgütü olarak da ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olmasına katkı sunmaya çalışmaktadır.

Dernek, tüm meslektaşlarımızı dostluk ve kardeşlik ruhuyla tek çatı altında toplamayı başaran, onları sevgi ve saygıyla kucaklaştıran, sağlık haberciliğini hak ettiği öneme eriştirmek için mücadele eden Türkiye'nin önemli bir meslek örgütüdür."

