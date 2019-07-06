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SMD'nin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Sağlık Muhabirleri Derneğinin 5'inci Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yusuf Ziya Erarslan seçildi - Yusuf Ziya Erarslan: - "SMD bir meslek örgütü olarak sağlık haberciliğinin geliştirilmesini sağlamak, sorumlu ve duyarlı bir sivil toplum örgütü olarak da ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olmasına katkı sunmaya çalışmaktadır"

Sağlık Muhabirleri Derneğinin (SMD) 5'inci Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yusuf Ziya Erarslan getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SMD'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Toplantıda, Yusuf Ziya Erarslan yeniden Genel Başkanlığa seçilirken, Yönetim Kurulunda gazeteciler Hatice Pala Kaya, Selma Bıyıklı Adabaş, Mete Generaloğlu, Doruk Çakar, Yeşim Karacaoğlu ve Yasemin Doğan yer aldı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen SMD Genel Başkanı Yusuf Ziya Erarslan, derneğin gazete, dergi, televizyon, internet haber sitelerinde ve haber ajanslarında görev yapan sağlık habercilerini bünyesinde toplayan Türkiye'nin ilk ve tek meslek örgütü olduğunu bildirdi.

Erarslan, 2010'da Türkiye'deki tüm sağlık habercilerini ve yayıncılarını tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan derneğin, 9 yıl içinde büyük şehirlerde örgütlendiğini ve örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sağlık alanında kamu yararı ilkelerini gözeterek bir sivil toplum ve meslek örgütü olmanın bilinciyle ülkenin sağlık şartlarının iyileştirilmesi yönünde çaba gösterdiklerini vurgulayan Erarslan, üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve başarılarını artırıcı faaliyetlerle mesleki yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizdi.

- "Mücadelemiz sağlık haberciliği için"

SMD'nin görev alanı haricinde gelişen siyasi tartışmaların dışında kalmaya azami özen gösterdiğine dikkati çeken Erarslan, şunları kaydetti:

"SMD'nin kuruluş harcında mesleki dayanışma, birlik, kardeşlik ve dostluk vardır. Bu nedenle SMD mesleki birlik ve dostluk hareketidir. Bölücü, yıkıcı ve ülkemizin birliğine kasteden yasa dışı yayın organları hariç, tüm resmi ve meşru yayın kuruluşlarına eşit mesafedeyiz. SMD bir meslek örgütü olarak sağlık haberciliğinin geliştirilmesini sağlamak, sorumlu ve duyarlı bir sivil toplum örgütü olarak da ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olmasına katkı sunmaya çalışmaktadır.
Dernek, tüm meslektaşlarımızı dostluk ve kardeşlik ruhuyla tek çatı altında toplamayı başaran, onları sevgi ve saygıyla kucaklaştıran, sağlık haberciliğini hak ettiği öneme eriştirmek için mücadele eden Türkiye'nin önemli bir meslek örgütüdür."

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Sağlık Muhabirleri Derneği SMD Yusuf Ziya Erarslan

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