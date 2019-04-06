SMMM 43.Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı Safranbolu’da yapıldı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 43. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı Karabük’te gerçekleştirildi.

Karadeniz bölgesinde bulunan 22 ilin serbest muhasebeci ve mali müşavirler oda başkanları Karabük’te bir araya geldi. Her yıl kesintisiz olarak 4 kez gerçekleştirilen toplantının sonuncu Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın ev sahipliğinde Safranbolu’da yapıldı. Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen Karadeniz Oda Başkanları toplantısına CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Defterdarı Osman Koçaş ile Karadeniz Bölgesinde bulunan Bartın, Zonguldak, Ordu, Sakarya, Rize, Samsun, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Giresun, Düzce, Çorum, Çorlu, Bolu, Artvin, Amasya, Yalova, Trabzon, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Oda Başkanları ile Karadeniz Odaları Platformu Kurucu Başkanı Yahya Arıkan ve Karadeniz Odaları Platformu Başkanı Yücel Akdemir katıldı.

Toplantıda Karabük’ü tanıtan bir slayt gösterisi sunulurken, Karabük Serbest Muhasebesi Mali Müşaviri Oda Başkanı Mehmet Cingöz Karabük ve ilçeleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan ile Karadeniz Odaları Platformu Kurucu Başkanı Yahya Arıkan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği’nin(TÜRMOB) bu yıl meslek kuruluşunun 30. Yılını kutladıklarını belirterek, “Şuanda Türkiye’de 78 SMMM odası, 8 yeminli müşavir odası yaklaşık 110 bin mali müşavir, 5 bin yeminli müşavir ve yine yaklaşık mesleğe girmek isteyen, mücadele eden 20 bin’e yakın meslek adaylarımız olan Türkiye’nin sayılı büyük meslek örgütlerinden biri. Tüm Türkiye’de örgütlenmiş özellikle bizlere yaraşır kurumsal yapılar oluştuğu bir meslek örgütüyüz. Böylesine güçlü bir meslek örgütü. TÜRMOB’un temelinde ekonomi durduğu zaman, ekonomi doğru yönetilmediği, doğru katkı sunmadığı zaman ülkenin yürümesi söz konusu değil. Hem dünyada hem ülkemizde büyük bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Özellikle Türkiye’nin bu konuda ayak uydurmasındaki gayreti hep birlikte görüyoruz. Ama maalesef ve değişim ve dönüşüm içerisinde bunun en büyük çilesini bizim meslek mensuplarımız çekiyor. Bu anlamda bizsiz Türkiye’nin yol almasının mümkün olmadığının altını çizmek istiyorum” dedi.

Arıkan, TÜRMOB’un Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunan sorumluluğu olduğunu da belirtti. Konuşmaların ardından toplantı mesleki sorunları değerlendirme ile devam etti.

