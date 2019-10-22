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SMO askerleri intihar saldırısını önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:30 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın SMO askerlerine bomba yüklü araçla düzenlemeye çalıştığı intihar saldırısı önlendi - SMO, Akçakale'nin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesinde güvenliği sağlamak için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor

TEL ABYAD (AA) - Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü araçla gerçekleştirmeye çalıştığı intihar saldırısını son anda engelledi.

SMO mensupları, Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesinde güvenliği sağlamak için arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Tel Abyad'ın Kelbe köyündeki çalışmalar sırasında teröristler, bomba yüklü aracı SMO askerlerinin üzerine sürerek intihar saldırısı girişiminde bulundu.

Saldırıyı fark eden SMO unsurları, uzaktan açtıkları ateşle bomba yüklü aracı durdurmaya başardı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın hazırladığı bomba yüklü araçlardan bazıları kapalı depolarda bulunmuş ve imha edilmişti.

Gün içinde SMO askerlerine YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı intihar saldırısı ile tuzakladıkları bombaların patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
intihar Tel Abyad

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