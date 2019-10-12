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SMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareket etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.

SMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareket etti

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.
Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.

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SMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareket ettiSMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareket ettiSMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareket etti

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