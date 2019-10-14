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SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya geçişleri sürüyor.

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya geçişleri sürüyor.
Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.
FOTOĞRAFLI

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyorSMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyorSMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyorSMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

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