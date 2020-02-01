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SMO, Halep, El-Bab ve İdlib çevresinde askeri operasyon başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejiminin Halep’in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık askeri operasyon başlattı.Suriye’de Esad rejiminin, El-Bab, Halep ve İdlib çevresine yönelik saldırıların devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da Esad rejimine tepki göstererek operasyon başlattı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejiminin Halep’in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık askeri operasyon başlattı.
Suriye’de Esad rejiminin, El-Bab, Halep ve İdlib çevresine yönelik saldırıların devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da Esad rejimine tepki göstererek operasyon başlattı. SMO’nun Halep’in doğusunda Esad rejimi ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı başlattığı operasyonlarda bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi. SMO’nun El-Bab çevresindeki bulunan köyleri ele geçirdiği belirtildi.
Resmi kaynaklar SMO’nun bölgedeki Tel Rahhal, Karabişe gibi birkaç köyü ele geçirdiğini ifade etti. Suriye Milli Ordusunun (SMO) bölgeye asker ve mühimmat gönderdiği de öğrenildi.

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