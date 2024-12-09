SMO ibresini oraya yöneltmişti! Münbiç'ten haber geldi: Fırat Nehri'nin batısı temizlendi

Suriye'de hareketli günler devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’in tamamını kontrol altına aldı. Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını böylece temizlenmiş oldu.
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