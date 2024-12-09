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  4. SMO ibresini oraya yöneltmişti! Münbiç'ten haber geldi: Fırat Nehri'nin batısı temizlendi

SMO ibresini oraya yöneltmişti! Münbiç'ten haber geldi: Fırat Nehri'nin batısı temizlendi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 10:31
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Suriye'de hareketli günler devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’in tamamını kontrol altına aldı. Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını böylece temizlenmiş oldu.

SMO ibresini oraya yöneltmişti! Münbiç'ten haber geldi: Fırat Nehri'nin batısı temizlendi

Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’i kurtararak, Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
suriye Suriye Milli Ordusu (SMO)
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