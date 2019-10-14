SMO: Münbiç operasyonuna başladık

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, Münbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Münbiç'e doğru ilerlemeye başladı.
SURİYE MİLLİ ORDUSU: MÜNBİÇ İÇİN OPERASYONA BAŞLADIK
Suriye Milli Ordusu (SMO), operasyon talimatının gelmesinin ardından Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı.
Fırat'ın batısında Münbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve MSO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti.
Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor. Sınırı geçen TSK ve MSO, Münbiç merkeze doğru ilerliyor.
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