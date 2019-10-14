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SMO: Münbiç operasyonuna başladık

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu (SMO) Münbiç operasyonuna başladıklarını açıkladı.

SMO: Münbiç operasyonuna başladık

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, Münbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Münbiç'e doğru ilerlemeye başladı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU: MÜNBİÇ İÇİN OPERASYONA BAŞLADIK

Suriye Milli Ordusu (SMO), operasyon talimatının gelmesinin ardından Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı.

Fırat'ın batısında Münbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve MSO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti.

Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor. Sınırı geçen TSK ve MSO, Münbiç merkeze doğru ilerliyor.


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Anahtar Kelimeler:
SMO Menbiç Suriye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hadi kazamız mübarek ola Attığınız tam isabet ola leşleriniz bol ola
yürüyün beee
rabbim yarve yardımcımız olsun kolluk güçlerimize dua edin şuan tek dua ihtiyaçları var lütfen
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