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  4. SMO, Resulayn’da PKK/YPG'nin zorla silah altına aldığı 45 kişiyi serbest bıraktı

SMO, Resulayn’da PKK/YPG'nin zorla silah altına aldığı 45 kişiyi serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Ömer ŞULUL-Şafak SAĞ/RESULAYN,(Suriye) - BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/YPG saflarına zorla katıldıkları belirlenen 45 kişi, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Ömer ŞULUL-Şafak SAĞ/RESULAYN,(Suriye) - BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/YPG saflarına zorla katıldıkları belirlenen 45 kişi, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn’da, SMO tarafından terör örgütü saflarına zorla katıldıkları belirlenen gözaltındaki 45 kişi, polis karakolunda alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar. Karakoldan çıkan Suriyeliler, halen terör örgütü PKK/YPG saflarında bulunan kişilere de teslim olma çağrısında bulundu. Daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada gazetecilere açıklama yapan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanları affedeceklerini duyurduklarını hatırlattı. Çağrının ardından terör örgütüne zorla katılanların teslim olduğunu söyleyen Mustafa şunları dedi:
"Suriye Geçici Hükümeti olarak af çağrısında bulunduk. Af çağrısına uyan PKK/YPG, katılan vatandaşlarımız silahlarını bırakıp SMO'ya teslim oldu. Teslim olanların sorgusu yapılıyor ve suça karışmamış olanları serbest bırakıyoruz. Eğer eli kana bulaşmamışsa terör eylemlerinde bulunmamışsa vatandaşları katletmemişse soruşturmaların ardından salıveriyoruz. Bugün de 45 kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve ailelerine kavuşacaklar. Tabi bu serbest kalmalar devam edecek soruşturmaları bittikten sonra. Ben buradan Resulayn ve Tel Abyad halkına sesleniyorum. Burada hayat normale dönmüş bulunmakta herkes evlerine dönebilir. Suriye Milli Ordusu sizin evlatlarınızdır sizin can güvenliğinizi sağlamak için bütün önlemleri almış bulunmakta. Herkes evlerine bir an önce dönsün" dedi.
'BENİ ZORLA SİLAHALTINA ALDILAR'
PKK/YPG'li teröristler tarafından evindeyken zorla silah altına alındığı öğrenilen ve SMO'ya teslim olan 14 yaşındaki Muhammed Ali, "İlk olarak ağabeyimi silah altına aldılar. Evimize baskın düzenleyen PKK/YPG'li teröristler beni de zorla silah altına alarak Türkiye'ye karşı savaşmamı istediler. Yaklaşık 25 gün teröristlerin elinde esir kaldım. Fırsat bulup Türk askerine ve Suriye Geçici Ordu birliklerine teslim oldum. Şimdi de özgürlüğüme kavuştuğum için çok mutluyum ve güven içerisindeyim. Buradan teröristlerin elinde olan esir kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de fırsat bulup teslim olun silahlarınızı bırakın. Teröristler zulümden başka hiçbir şey getirmedi" dedi.
Teslim olan 45 kişi, daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada kontrolleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

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