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SMO, Suriye’nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK’dan kurtardı

18.12.2020 16:40 | Son Güncelleme:
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Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye’nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı.Suriye’nin Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye’nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı.
Suriye’nin Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz gecede başlayan şiddetli çatışmalar devam ederken, SMO Ayn İsa bölgesi yakınlarında yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı. Yerel kaynaklar, çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığını ifade etti.

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