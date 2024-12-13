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SMO, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den tümüyle temizlendi

13.12.2024 16:05
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Suriye Milli Ordusu (SMO) 2015 yılından beri terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinde bulunan Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağlayarak teröristleri tamamen bölgeden temizledi.

SMO, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den tümüyle temizlendi

Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardı.

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj.

SURİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 70'İ BURALARDAN KARŞILANIYOR

Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk
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