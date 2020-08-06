YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Smoothie bowl tarifi: Yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız tek tatlı

Smoothie bowl tarifi: Yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız tek tatlı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sadece birkaç basit malzemeyle yapılan smoothie bowl tarifi hem tatlı krizlerinizi yatıştıracak hem de sağlıklı bir öğün yemenize neden olacak.

Smoothie bowl tarifi: Yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız tek tatlı

İster kahvaltıda isterseniz diğer öğünlerinizde tüketebileceğiniz smoothie bowl yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız bir tatlı olacak. İşte basit malzeme listesi bol lezzetiyle smoothie bowl tarifi.

SMOOTHIE BOWL TARİFİ

  • 1 muz dondurulmuş
  • 1½ su bardağı dondurulmuş çilek
  • ½ fincan süt ya da hindistan cevizi sütü
  • Üzeri için
  • Dilimlenmiş çilek
  • Dilimlenmiş muz
  • Chia tohumları

SMOOTHIE BOWL YAPILIŞI

  • Dondurulmuş muz, dondurulmuş çilek ve hindistancevizi sütünü bir karıştırıcıda birleştirin. Tamamen pürüzsüz olana kadar püre haline getirin. Karışım kalın olmalıdır.
  • Tamamen pürüzsüz karışmasını sağlamak için gerekirse daha fazla sıvı ekleyin. Bir kaseye aktarın ve istediğiniz gibi üzerini süsleyin.

SMOOTHIE BOWL KALORİSİ

1 kase smoothie bowl 450 kalori içeriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Her kaşıkta şifa var! Hastalıklara kalkan oluyor...Her kaşıkta şifa var! Hastalıklara kalkan oluyor...
Tüm püf noktaları ve videolu anlatımla ezogelin çorbası tarifiTüm püf noktaları ve videolu anlatımla ezogelin çorbası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muzlu smoothie tarifi: Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Lokanta usulü işkembe çorbası tarifi: Hastalıklara karşı gerçek şifa kaynağı!

Her kaşıkta şifa var! Hastalıklara kalkan oluyor...

Hamburger köftesi tarifi: Hamburgercilerin sırrını açıklıyoruz!

Hamburgercilerin sırrı ortaya çıktı! Püf noktası bakın neymiş

Gül tatlısı tarifi: Bayramlara yakışır en kolay ve leziz tatlı!

Bu bayram değişiklik yapın! Tatlıyı tadan herkes tarifini soracak!

Yemek yapmaya yeni başlayanlar için kolay yemek tarifleri

'Ben yemek yapamam' diyenleri buraya alalım

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Bayram sevincini ikiye katlayacak şerbetli tatlılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.