Smoothie bowl tarifi: Yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız tek tatlı

İster kahvaltıda isterseniz diğer öğünlerinizde tüketebileceğiniz smoothie bowl yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız bir tatlı olacak. İşte basit malzeme listesi bol lezzetiyle smoothie bowl tarifi.
SMOOTHIE BOWL TARİFİ
- 1 muz dondurulmuş
- 1½ su bardağı dondurulmuş çilek
- ½ fincan süt ya da hindistan cevizi sütü
- Üzeri için
- Dilimlenmiş çilek
- Dilimlenmiş muz
- Chia tohumları
SMOOTHIE BOWL YAPILIŞI
- Dondurulmuş muz, dondurulmuş çilek ve hindistancevizi sütünü bir karıştırıcıda birleştirin. Tamamen pürüzsüz olana kadar püre haline getirin. Karışım kalın olmalıdır.
- Tamamen pürüzsüz karışmasını sağlamak için gerekirse daha fazla sıvı ekleyin. Bir kaseye aktarın ve istediğiniz gibi üzerini süsleyin.
SMOOTHIE BOWL KALORİSİ
1 kase smoothie bowl 450 kalori içeriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum