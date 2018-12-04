Smoothie tarifi: Çeşitli pratik ve kolay smoothie tarifleri (Videolu anlatım)

Taze meyve veya meyve suyunda yapılmış, tatlı ve dondurulmuş içecek olan Smoothie’nin yapımı için birçok tarif vardır. Sporcuların protein tozu katarak içtikleri Smoothie, kilo verdiren tarifleri ile de gözde içecektir. Bunun dışında çeşitli tarifleri ve tatları ile günün her saatinde keyifle tüketilen Smoothie nasıl yapılır merak ediyorsanız detayları haberimizde. İşte videolu anlatım ve püf noktaları ile pratik, kolay ve nefis Smoothie tarifleri...
Sizlere fikir vermesi açısından birbirinden farklı ve bir o kadar keyifle içeceğiniz smoothie tarifleri hazırladık. Diğer yandan videolu smoothie tarifleri ile nefis içeceklerin nasıl yapıldığını izleyerek öğrenebilirsiniz. Kilo vermenize, ferahlamanıza ve keyif almanıza yarayacak enfes smoothie tarifleri haberimizde.
Bu smoothie tarifleri, spor yapanlar için yorgunluk giderecek, besleyecek ve aynı şekilde kilo kontrolü yapmanıza sağlayacak şekildedir. Spor sonrasında sağlıklı beslenmek ve kilo almamak istiyorsanız bu tarifler tam size göre.
Antrenman sonrasında kilo alırım korkusuyla beslenmeyi ertelemek ya da tamamen yapmamak en büyük hatalardan biridir. Kas içerisinde biriken enerji ancak spordan bir saat sonra temizlenir. Bundan dolayı spordan 30-40 dakika sonrasına kadar vücudun besin eksiğini gidermek gerekir. Bu sebeple protein kaynağı muz, vitamin kaynağı kivi gibi meyvelerin tüketimi uygun olur.
Spor sonrasında smoothie hazırlarken önemli bir nokta, doku onarımına yardımcı olacak antioksidan içeren yiyecekler ile yapılmasıdır. Bu yüzden seçeceğiniz besinlerin C ve E vitamin içermesi gerekir. Aynı zamanda potasyum desteği ile elektrolitleri de dengede tutmuş olursunuz. Amino asit ihtiyacını da protein tozu ile sağlayabilirsiniz. Gerçi protein tozu kullanmak tamamen şahsi tercihinizdir. Yerine aminoasit içeren besin eklemesi yapabilirsiniz. Sizlere protein tozu ile hazırlanmış farklı smoothie tarifi hazırladık.
Dutlu smoothie
300 ml su, buzlu yeşil çay veya tercih edilecek süt (badem, yağlı, yağsız)
2 kaşık vanilya veya çilek aromalı protein tozu
2 avuç dut (taze veya dondurulmuş olabilir)
5 ceviz
100 gram sade yoğurt (vegan alternatifi de olabilir)
Tüm malzemeleri birleştirin ve 1 dakika boyunca karıştırın. Afiyet olsun.
Eğer tarifte taze meyve kullanmış iseniz buz eklemeyi unutmayın. Karbonhidrat desteği istiyorsanız tarife çiğ yulaf ekleyebilirsiniz.
Kahve ve fıstıklı smoothie
250 ml süt(inek veya badem sütü olabilir)
100 ml soğutulmuş espresso
2 kaşık çikolata aromalı protein tozu
1 avuç ıspanak
2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
Tüm malzemeleri birleştirin ve 1 dakika boyunca karıştırın. İçerisine ekstra tat katmak istiyorsanız üzerine öğütülmüş fıstık ve rendelenmiş çikolata koyabilirsiniz.
Hazırlaması çok kolay olan ve aynı zamanda 200 kalorinin altında olan smoothie tarifleri, sağlık bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak. İçerdiği meyve ve sebzeler ile vitamin, mineral ve enerji ihtiyacını karşılayacak her biri 200 kalori altında olan smoothie tarifleri 2 kişilik olacak şekilde gerekli malzemeler ve yapılışları şu şekilde;
Malzemeler
1/2 bardak hindistan cevizi suyu veya su
2 yeşil elma, kabuğu soyulmamış, çekirdeğiyle kabaca dilimlenmiş
1 bardak ıspanak
1 orta limon, soyulmuş ve dörde bölünmüş
1/2 orta boy salatalık, doğranmış
1 çay kaşığı kıyılmış zencefil
10 damla alkolsüz şeker otu (isteğe bağlı)
1 bardak buz kalıbı
İsteğe bağlı malzemeler
Biraz kırmızı biber
1 çay kaşığı buğday çimi
1 yemek kaşığı chia tohumu
Buz kalıpları ve isteğe bağlı malzemeler dışındaki tüm ana malzemeleri mutfak robotuna koyup, pürüzsüz hale gelince dek yaklaşık 1 dakika çekin. Buzu ve isteğe bağlı malzemeleri karışıma ilave edip birkaç saniye daha çekin ve soğuk servis edin.
Malzemeler
1,5 bardak hindistan cevizi suyu veya su
4 orta boy kayısı, doğranmış
1 çay kaşığı hindistan cevizi nektarı veya akçaağaç şurubu
2 bardak dondurulmuş şeftali
İsteğe bağlı malzemeler
1/8 çay kaşığı toz tarçın
1 yemek kaşığı vanilyalı protein tozu
Tüm malzemeleri mutfak robotuna atıp, en yüksek devirde, pürüzsüz ve kremamsı kıvama gelene kadar yaklaşık 30-60 saniye karıştırın.
Malzemeler
4 bardak dilimlenmiş ve soğutulmuş tatlı kavun
2 yemek kaşığı doğranmış fesleğen
2 yemek kaşığı teze sıkılmış limon
1/2 küçük avokado, soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış
10 damla alkolsüz şekerotu
Tuz
1,5 buz kalıbı
İsteğe bağlı malzemeler
1/2 çay kaşığı buğday çimi
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 çay kaşığı keten tohumu
Buz kalıbı dışındaki tüm malzemeleri mutfak robotuna koyun ve pürüzsüz hale gelinceye kadar, yüksek devirde 30-60 saniye karıştırın. Mutfak robotuna buz kalıbını ekleyip, buz kalıpları iyice karışana kadar 10-20 saniye daha karıştırın.
Malzemeler
1,5 bardak hindistan cevizi suyu veya su
1 bardak doğranmış ıspanak
2 çay kaşığı ince kıyılmış kırmızı soğan
2 yemek kaşığı doğranmış salatalık
1/2 bardak ince kıyılmış kişniş
1 çay kaşığı ince kıyılmış jalapeno biberi
2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
1/4 çay kaşığı doğranmış limon kabuğu
1/4 çay kaşığı tuz
3 bardak dondurulmuş ananas
İsteğe bağlı malzemeler
1 çay kaşığı zeytin yağı
1 çay kaşığı buğday çimi
1/8 çay kaşığı toz zerdeçal
Tüm malzemeleri mutfak robotuna koyup, yüksek devirde, pürüzsüz ve kremamsı bir kıvama gelincede dek yaklaşık 1 dakika karıştırın. Lezzetine bakıp isteğinize göre malzemelerden biraz daha ekleyebilirsiniz (daha fazla soğan, jalapeno biberi, limon suyu, tuz veya tatlandırıcı)
Malzemeler
3 bardak doğranmış çekirdeksiz ve soğutulmuş karpuz
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 limon, kabuğu soyulmuş ve çekirdekli
1,5 çay kaşığı rozmarin
122 bardak dondurulmuş ananas
1/4 bardak dondurulmuş çilek
5 damla alkolsüz şekerotu
İsteğe bağlı malzemeler
1/2 bardak dondurulmuş çiğ karnıbahar
1/2 çay kaşığı zeytin yağı
1/4 çay kaşığı ince kıyılmış jalapeno biberi
Tüm malzemeleri mutfak robotuna atıp, yüksek devirde iyice karışana kadar, yaklaşık 30-60 saniye karıştırın.
Aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak videolu anlatımı ile birbirinden farklı özellikte smoothie tarifi için videolara ulaşabilirsiniz.
Kışa özgü meyve, sebzelerle kış temalı bu smoothie tarifleri, bu tatlardan bu mevsimde de yararlanmanızı sağlayacak.
Malzeme Listesi
1 su bardağı donmuş vişne
1/4 su bardağı yulaf
2 çay kaşığı kakao
1 su bardağı süt
1 tutam vanilya
2 dal bebek ıspanak
1 yemek kaşığı şeker
(1 Kişilik - 5 dakika)
Hazırlanışı
Bütün malzemeleri blendera koyup, yumuşak bir kıvama gelinceye kadar karıştırın.
Malzeme Listesi
1/2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı yeşil üzüm
3 adet mandalina
2 su bardağı ıspanak
2 yemek kaşığı chia çekirdeği
(1 Kişilik - 15 dakika)
Hazırlanışı
Malzemeleri blenderdan geçirip, 10 dk. bekleyin. İçeceğiniz hazır, afiyet olsun!
Püf Noktası
Chia çekirdeğinin olmaması önemli değil. Olursa iyi olur, daha sağlıklı olur.
Malzemeler:
5 adet büyük boy mürdüm eriği
2 su bardağı soğuk su
1 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı toz zencefil
1/2 çay kaşığı toz tarçın
Servisi için:
1 yemek kaşığı çiğ kabak çekirdeği
Yapılışı:
Çekirdeklerini çıkardığınız mürdüm eriklerini küçük parçalar halinde doğrayıp blender içine atın.
Soğuk su, toz tarçın, toz zencefil ve bal ilavesiyle pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
Bardağa aldığınız sağlıklı içeceği çiğ kabak çekirdeği ilavesiyle servis edebilirsiniz.
Malzeme Listesi
1/2 adet donmuş muz
1/2 su bardağı donmuş çilek
1/2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı keten tohumu
4 yemek kaşığı parça çikolata
1 yemek kaşığı goji yemişi
3 adet taze çilek
1 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi
(1 Kişilik - 5 dakika)
Hazırlanışı
Muz, çilek, ve 2 yemek kaşığı çikolatayı blender içine atın, sütü ilave edin. Orta hızda kremsi kıvam alana kadar parçalayın.
Karışımı bir kaseye boşaltın, üzerini dileğiniz gibi çikolata parçaları, yemiş, keten tohumu, rendelenmiş Hindistan cevizi ve taze çilekle süsleyin.
Püf Noktası
Kasenizi süslemek için üzerine yaban mersini, erik ve türlü kuruyemişler ekleyebilirsiniz!
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