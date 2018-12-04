Smoothie tarifi: Çeşitli pratik ve kolay smoothie tarifleri (Videolu anlatım)

Taze meyve veya meyve suyunda yapılmış, tatlı ve dondurulmuş içecek olan Smoothie’nin yapımı için birçok tarif vardır. Sporcuların protein tozu katarak içtikleri Smoothie, kilo verdiren tarifleri ile de gözde içecektir. Bunun dışında çeşitli tarifleri ve tatları ile günün her saatinde keyifle tüketilen Smoothie nasıl yapılır merak ediyorsanız detayları haberimizde. İşte videolu anlatım ve püf noktaları ile pratik, kolay ve nefis Smoothie tarifleri...

SMOOTHİE TARİFİ

Sizlere fikir vermesi açısından birbirinden farklı ve bir o kadar keyifle içeceğiniz smoothie tarifleri hazırladık. Diğer yandan videolu smoothie tarifleri ile nefis içeceklerin nasıl yapıldığını izleyerek öğrenebilirsiniz. Kilo vermenize, ferahlamanıza ve keyif almanıza yarayacak enfes smoothie tarifleri haberimizde.

KİLO VERDİREN SMOOTHİE TARİFLERİ

Bu smoothie tarifleri, spor yapanlar için yorgunluk giderecek, besleyecek ve aynı şekilde kilo kontrolü yapmanıza sağlayacak şekildedir. Spor sonrasında sağlıklı beslenmek ve kilo almamak istiyorsanız bu tarifler tam size göre.