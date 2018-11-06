SMS kullanımı tarih oluyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, cep telefonu abonesi nüfusun yüzde 98.4'üne ulaşırken, numara taşıma işlemi de 118 milyonu buldu. Aylık cep telefonuyla konuşma süresi 453 dakika olurken, internetin yaygınlaşmasıyla klasik telefon mesajı (SMS) kullanımı azaldı.
Bakanlığın bütçe sunumunda e-Devlet hizmetleri için de, "2018 yılı 8 aylık dönemde 197 milyon 941 bin 507 aylık ortalama ile toplam 1 milyar 583 milyon 532 bin 59 hizmet kullanımı gerçekleşmiştir" denildi.
Sunumda, KKTC'ye de e-Devlet kurulacağı belirtilerek, yüzde 40'ı tamamlanan sistem için "e-Kimlik, e-Nüfus, Kamu Sertifikasyon Merkezi Kurulumu, Altyapı Analizi projeleri tamamlanmıştır" bilgisi verildi. (Milliywt)
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