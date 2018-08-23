Snapchat Android’deki yeni arayüzü!

Gençler arasında bir dönem çok popüler olan Snapchat, ünlülerin Instagram Hikayeler’e kayması ile büyük darbe almıştı. Snapchat daha sonra tasarımını değiştirmiş ve bu yeni tasarımla kendi fişini resmen çekmişti. Elindeki kullanıcıları da yeni tasarımı ile kaçıran Snapchat, şimdi yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Bugün gelen bilgilere göre; Snapchat Android‘de yeni arayüzünü test ediyor. Daha hızlı ve sade ve arayüze sahip olacak olan Snapchat, Instagram‘a kaptırdığı tahtını geri almak istiyor. Gençler için daha kullanışlı bir arayüz sunacak olan Snapchat‘in, yeni arayüzünü ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.

Bu arayüz şimdilik ilk olarak Android kullanıcılarına sunulacak. iOS kullanıcılarına ise bu yıl bitmeden güncelleme ile sunulması bekleniyor. Bakalım Snapchat, yeni arayüzü ile kaybettiği kullanıcıları geri kazanabilecek mi?

Snapchat Android’de böyle görünecek



