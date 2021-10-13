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Snapchat çöktü mü, Snapchat neden açılmıyor? Snapchat'te erişim sorunu

13.10.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Snapchat çöktü mü? Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector'un verilerine göre, sosyal medya platformu Snapchat'te erişim sorunu yaşanıyor.

Snapchat çöktü mü, Snapchat neden açılmıyor? Snapchat'te erişim sorunu

Snapchat çöktü mü, Snapchat neden açılamıyor? Facebook ve ona bağlı sosyal medya uygulamalarında yaşanan kesintilerin ardından şimdi de sosyal medya platformu Snapchat'in kullanıcıları erişim problemi ile karşılaştığını ifade ediyor.

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector'un verilerine göre, Snapchat'te erişim problemi yaşanıyor.

Snapchat çöktü mü

Bazı Twitter kullanıcıları da Snapchat'in çöktüğünü belirtti.

snapchat çökme tweeti

SNAPCHAT'TEN AÇIKLAMA

Snapchat, konu ile ilgili ilk açıklamasında "Bazı Snapchat kullanıcılarının şu anda uygulamayı kullanırken sorun yaşadığının farkındayız - sıkı durun, araştırıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Snapchat yeni bir açıklama daha yaptı ve "Sorun düzeltildi! Hala sorun yaşıyorsanız, lütfen bize bildirin." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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