Snapchat çöktü mü, Snapchat neden açılmıyor? Snapchat'te erişim sorunu

Snapchat çöktü mü, Snapchat neden açılamıyor? Facebook ve ona bağlı sosyal medya uygulamalarında yaşanan kesintilerin ardından şimdi de sosyal medya platformu Snapchat'in kullanıcıları erişim problemi ile karşılaştığını ifade ediyor.

Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector'un verilerine göre, Snapchat'te erişim problemi yaşanıyor.

Bazı Twitter kullanıcıları da Snapchat'in çöktüğünü belirtti.

Snapchat, konu ile ilgili ilk açıklamasında "Bazı Snapchat kullanıcılarının şu anda uygulamayı kullanırken sorun yaşadığının farkındayız - sıkı durun, araştırıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

We’re aware that some Snapchatters are having issues using the app right now - hang tight, we’re looking into it!