Snapchat’e giriş, kayıt ve kullanıma dair her şeyin rehberi!

Snapchat uygulamasında gönderilerinizi, dilediğiniz kişiye mesaj olarak gönderebilir, isterseniz de arkadaş listenizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınıza metin veya not ekleyebilir, anlatmak istediğinizi doğrudan iletebilirsiniz. App Store ve Google Play Store'den kolaylıkla ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygulamada, gönderileriniz snap olarak adlandırılır. Snaplerinizi kaç kişinin gördüğünü ve görüntüleyenlerin kimler olduğunu öğrenmeniz de oldukça basit. Eğer gönderinizi çok beğendiyseniz imha edilmeden telefona kaydedebilirsiniz.

Uygulama, rehberinize bağlanarak, kişi listenizde kimlerin Snapchat kullandığını size gösterir. Kişi listenizden takip etmek istediğiniz kişileri ekleyebilir; istemediğinizde çıkarabilir veya engelleyebilirsiniz. Kullanıcı adınızı çevrenizdekilerle paylaşarak da arkadaş listenizi çoğaltabilirsiniz. Eğer siz de bu eğlenceli platformun bir parçası olmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey yazımızı dikkatlice okumak! "Snapchat giriş yapamıyorum" diyenler için Snapchat giriş işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü, Snapchat pc giriş yöntemleri gibi birçok detayı sizler için derledik.