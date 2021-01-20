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Snapchat’e giriş, kayıt ve kullanıma dair her şeyin rehberi!

20.01.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Snapchat’e giriş, kayıt ve kullanıma dair her şeyin rehberi!

İçindekiler

  • Snapchat Nasıl İndirilir?
  • Snapchat'e Nasıl Kayıt Olunur?
  • Snapchat'e Bilgisayardan Nasıl Giriş Yapılır?
  • Snapchat Facebook ile Giriş Yapma İmkanı Tanıyor mu?
  • Snapchat'e Giriş Yapamıyorum? Snapchat Giriş Hatası Çözümü Nedir?
  • Snapchat'te Arkadaş Bulma İşlemi Nasıl Yapılır?
  • Snapchat'ten Nasıl Çıkış Yapılır?

Snapchat; fotoğraf ve videolarınızı anlık olarak paylaşabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması. Kendine özgü filtre ve efektlerle, gönderilerinizi daha eğlenceli hale getiren bu uygulamaya akıllı cihazlarınız üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer Snapchat'i indirme, Snapchat'e kaydolma ve mobil cihazdan ya da bilgisayardan Snapchat'e girme gibi konularda problem yaşıyorsanız bu yazı aracılığıyla sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Snapchat uygulamasında gönderilerinizi, dilediğiniz kişiye mesaj olarak gönderebilir, isterseniz de arkadaş listenizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınıza metin veya not ekleyebilir, anlatmak istediğinizi doğrudan iletebilirsiniz. App Store ve Google Play Store'den kolaylıkla ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygulamada, gönderileriniz snap olarak adlandırılır. Snaplerinizi kaç kişinin gördüğünü ve görüntüleyenlerin kimler olduğunu öğrenmeniz de oldukça basit. Eğer gönderinizi çok beğendiyseniz imha edilmeden telefona kaydedebilirsiniz.

Uygulama, rehberinize bağlanarak, kişi listenizde kimlerin Snapchat kullandığını size gösterir. Kişi listenizden takip etmek istediğiniz kişileri ekleyebilir; istemediğinizde çıkarabilir veya engelleyebilirsiniz. Kullanıcı adınızı çevrenizdekilerle paylaşarak da arkadaş listenizi çoğaltabilirsiniz. Eğer siz de bu eğlenceli platformun bir parçası olmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey yazımızı dikkatlice okumak! "Snapchat giriş yapamıyorum" diyenler için Snapchat giriş işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü, Snapchat pc giriş yöntemleri gibi birçok detayı sizler için derledik.

Snapchat Nasıl İndirilir?

Snapchat uygulamasını indirmek oldukça basit. Uygulamayı indirmek için Android kullanıcıları Google Play Store'u, iOS kullanıcıları App Store'u kullanabilir.

Google Play Store'dan Snapchat Nasıl İndirilir?

  • Android mağazası Google Play Store'a giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Snapchat yazın.
  • Uygulamayı bulduktan sonra Yükle butonuna basarak Snapchat uygulamasını indirin.

App Store'dan Snapchat Nasıl İndirilir?

  • App Store'a giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Snapchat yazın.
  • Uygulamayı bulduktan sonra indir butonuna basarak Snapchat uygulamasını indirin.

Snapchat'e Nasıl Kayıt Olunur?

Görsel 2

  • Uygulama izinlerini etkinleştirmek için ekrandaki devam butonuna basın.

  • İzin ver seçeneğini tıklayın.
    Görsel 3

  • Ekranda belirtilen yere adınızı ve soyadınızı yazın.
  • Kaydol ve kabul et seçeneğini tıklayın.
  • Doğum tarihinizi girerek devam butonuna basın.
  • Eğer size otomatik olarak verilen kullanıcı adını kullanmak istemiyorsanız, kullanıcı adımı değiştir butonuna tıklayarak kullanıcı adınızı değiştirin.
  • En az 8 karakterden oluşan bir şifre belirleyin.
  • E-posta adresinizi girin.
  • Cep telefon numaranızı girin.
  • Telefonunuza gelecek olan doğrulama kodunu istenilen yere yazdıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Snapchat'e Bilgisayardan Nasıl Giriş Yapılır?

Görsel 4

Snapchat bilgisayardan giriş işlemleri oldukça kolay! İşte izlemeniz gereken adımlar:

  • Bilgisayarınızdan internet tarayıcınızı açın.
  • Buraya tıklayarak açılan pencerede kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
  • Oturum aç butonuna tıklayarak Snapchat'e giriş yapın.

Snapchat Facebook ile Giriş Yapma İmkanı Tanıyor mu?

Görsel 5

Snapchat'e Facebook ile giriş yapmak şimdilik mümkün değil. Uygulamaya sadece Snapchat kullanıcı adı ve şifresi alarak erişebilirsiniz.

Snapchat'e Giriş Yapamıyorum? Snapchat Giriş Hatası Çözümü Nedir?

Görsel 6

Android kullanıcıları Snapchat uygulamasına giriş yaparken bu hatayla daha sık karşılaşıyor. "Oturum açma denemeniz başarısız oldu" hatası alıyorsanız, bu kısmı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

  • Öncelikle şifrenizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız. Eğer giriş sorunu devam ediyorsa şifremi unuttum yazısına tıklayarak kendinize yeni bir şifre belirleyerek bir daha oturum açmayı deneyin.
  • Telefonunuzda etkin olan Google hesabınızla giriş yapmalısınız. Eğer farklı bir Google hesabı kullanıyorsanız, Snapchat uygulamanızla eşleşmiş olduğundan emin olun. Telefonunuzdaki Ayarlar-Hesaplar-Google sıralamasını izleyerek eşitlemenin aktif olup olmadığını kontrol edin.
  • Saat ve Tarih ayarlarınızı kontrol edin. Her uygulama gibi Snapchat uygulaması da saat ve tarih ayarının güncel olmamasından etkilenebilir.
  • Telefonunuza root atma işlemi uyguladıysanız Snapchat giriş hatası verir. Bu yüzden rootu kaldırıp tekrar giriş yapmayı denemelisiniz.
  • Yurt dışından alınan veya replika olan telefonlarda da Snapchat giriş hatası oluşabilir. Eğer yurt dışından telefon aldıysanız Türkiye'de bulunan teknik servisinden yardım alabilirsiniz. Replika telefonlarda ise yazılım güncellemeyi deneyerek Snapchat giriş sorununu çözebilirsiniz.

Snapchat'te Arkadaş Bulma İşlemi Nasıl Yapılır?

Snapchat uygulamasında arkadaş eklemenin birden fazla yolu var. Arkadaş eklemenin yollarını sizin için listeledik.

Kişilerinizi Senkronize Ederek Arkadaş Bulma
Görsel 7

  • Sol üstte bulunan profil ikonuna tıklayın ve profilinize gidin.
  • Profilinizden arkadaş ekle butonuna tıklayın.
  • Burada karşınıza rehberinizdeki diğer kullanıcılar çıkar.
  • Hızlı ekle seçeneğinden "Tüm Kişiler"e tıklarsanız rehberinizden uygulamayı kullananları ekleyebilirsiniz.
  • Rehberinizdeki tüm kişileri eklemek istemezseniz listede istediğiniz arkadaşınızın yanında yer alan ekle tuşuna basın.

Kullanıcı Adıyla Arkadaş Ekleme

  • Snapchat'i açtıktan sonra sol üstte bulunan arama butonuna tıklayın.
  • Dilediğiniz kişinin kullanıcı adını arama çubuğuna yazın.
  • Çıkan sonuçlardan arkadaşınızı bularak ekle tuşuna tıklayın.

Snapcode ile Arkadaş Bulma
Görsel 8

  • Profilinize girdiğinizde sarı bir ekran üzerinde noktalar bulunan bir kod görecesiniz. Bu size özel olan snapcode'dur.
  • Snapcode'un üzerine tıkladığınızda kodu telefon galerisine kaydetmiş olursunuz.
  • Arkadaşlarınızdan da snapcode isteyebilir, galerinize kaydedebilirsiniz.
  • Yine profilinizde arkadaş ekle seçeneğine tıklayarak, arama çubuğunun yanındaki snapchat ikonuna tıklayın.
  • Açılan galeride arkadaşınızın snapcode'una tıklayın.
  • Uygulama otomatik olarak kodu taratır ve arkadaş listenize ekler.
    Arkadaşlarınızı eklediniz artık paylaşım yapmaya hazırsınız!

****Snapchat'te Nasıl Paylaşım Yapılır?
Snapchat diğer sosyal medya uygulamalarına kıyasla daha eğlenceli bir platform! Bu yüzden paylaşımlarınızdan mizahı eksik etmemenizi tavsiye ediyoruz. Uygulamada çok fazla eğlenceli filtre, çıkartma, gif bulunuyor. Bu yüzden paylaşımlarınızı renklendirmek çok da zor olmayacak.

Görsel 9

  • Uygulamayı açtıktan sonra ekranın ortasında bulunan yuvarlak butona basarak fotoğraf veya video çekin.
  • Galerinizden bir fotoğraf seçmek isterseniz bunun için fotoğraf çekme butonunun soluna tıklayın.

  • Eğlenceli filtreleri kullanmak isterseniz fotoğraf çekme butonunun sağına tıklayın.
    Görsel 10

  • Fotoğrafı çektikten sonra sağa kaydırarak çeşitli renklendirme filtrelerinden istediğinizi seçin.
  • Metin veya not eklemek isterseniz sağ üstte bulunan T harfine tıklayın.
  • Fotoğrafın üzerinde çizmek istediğiniz yerler olursa yine sağ üstte bulunan kalem ikonuna tıklayın.
  • Çeşitli gif veya ikonlar eklemek için sağ üstteki kalem ikonunun altında bulunan çıkartma kısmına tıklayın.
  • Gönderinizin süresini ayarlamak için ise saat ikonuna tıklayın.

Görsel 11

  • Fotoğrafınızdaki düzenlemeler bittiğinde sağ altta bulunan gönder butonuna tıklayarak isterseniz kendi belirlediğiniz bir arkadaşınızla isterseniz tüm arkadaş listenizle paylaşabilirsiniz.

Snapchat'ten Nasıl Çıkış Yapılır?

Snapchat uygulamasından çıkış yapmak istediğinizde izleyeceğiniz yollar oldukça basit.

  • Uygulamayı açtığınızda ekranın sol üstünde bulunan profil sekmesine tıklayın.
    Görsel 12

  • Daha sonra açılan sayfada sağ üstteki ayarlar simgesine tıklayın.
    Görsel 13

  • Sayfanın en alt kısmında bulunan oturumu kapat yazısına tıkladığınızda hesabınızdan çıkış yapmış olursunuz.
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