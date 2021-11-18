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Snapchat'in kamerası "akşama ne yemek yapsam?" derdine son verebilir

18.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Snapchat'in uygulama içi kamerası artık mutfağınızda bulunan yiyeceklere göre tarifler önerecek.

Snapchat'in kamerası "akşama ne yemek yapsam?" derdine son verebilir

Snapchat son dönemlerde platformunu eski popüler haline getirecek güncellemeler sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda yeni gelen özellik de platformun kamera performansına odaklanacak.

SNAPCHAT'TE TARİF DÖNEMİ

Yeni özellik ile bir yiyeceği taramak, öğeyi içeren tariflerin yanı sıra bileşenin Wikipedia sayfasına bir bağlantı sunacak. Snap, yeni yemek özelliğinin 1.200’den fazla öğeyi tanıyabildiğini ve 4.500’den fazla yemek önerebildiğini duyurdu.

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Özelliği önizlemedeyken deneyenler tariflerin düzgün bir şekilde çalıştığını iddia ediyor. Özellik çeşitli ürünleri doğru bir şekilde tanıyabiliyor ve ilgili tarifler önerebiliyor. Ancak tabii ki bu tür görsel arama özelliklerinin çoğu gibi, yine de tamamen kusursuz şekilde çalışmıyor. İsimleri birbirine benzeyen ürünlerde yanlış tarifler sunabiliyor. 

Kamerayı hangi açıdan tutarsanız tutun özellik düzgün bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış. Ancak henüz yeni bir özellik olduğu için bazı hataların ortaya çıkması muhtemel. Bu özellik paketlenmiş gıdalarla çalışmak için tasarlanmamış. Snapchat, bu öğeleri beslenme bilgisi için tarayabilen ayrı bir özelliğe sahip.

Platform bu özellik ile birlikte eski popüler günlerine dönebilecek mi göreceğiz.

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