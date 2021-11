Snapchat'in kamerası "akşama ne yemek yapsam?" derdine son verebilir

Snapchat son dönemlerde platformunu eski popüler haline getirecek güncellemeler sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda yeni gelen özellik de platformun kamera performansına odaklanacak.

Yeni özellik ile bir yiyeceği taramak, öğeyi içeren tariflerin yanı sıra bileşenin Wikipedia sayfasına bir bağlantı sunacak. Snap, yeni yemek özelliğinin 1.200’den fazla öğeyi tanıyabildiğini ve 4.500’den fazla yemek önerebildiğini duyurdu.

Özelliği önizlemedeyken deneyenler tariflerin düzgün bir şekilde çalıştığını iddia ediyor. Özellik çeşitli ürünleri doğru bir şekilde tanıyabiliyor ve ilgili tarifler önerebiliyor. Ancak tabii ki bu tür görsel arama özelliklerinin çoğu gibi, yine de tamamen kusursuz şekilde çalışmıyor. İsimleri birbirine benzeyen ürünlerde yanlış tarifler sunabiliyor.

The recipe inspiration we all needed. Hello, Food Scan!



???? Just open your Snapchat

???? Point your camera at an ingredient

???? Tap and hold to Scan

???? Start exploring recipes pic.twitter.com/O8PK0jgg3A