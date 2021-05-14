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Snapchat intihar vakaları neden artış gösterdi

14.05.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları içerisinde yer alan Snapchat intihar vakaları ile karşı karşıya. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de siber zorbalık olarak görülüyor.

Snapchat intihar vakaları neden artış gösterdi

Bildiğiniz üzere küresel çapta son derece büyük bazı sosyal medya uygulamaları var. Mesela Facebook ve Twitter bunlardan sadece 2 tanesi. Ancak bu tür platformlara ek olarak Snapchat gibi uygulamalar bulunuyor. Bu tür uygulamaların Facebook ve Twitter gibi platformlara yakın kullanıcı sayısı bulunuyor.

Kullanıcı sayısı arttıkça uygulamanın sorumluluğu da artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan birkaç intihar vakası durumu gözler önüne serdi. Gelen son detaylara göre Snapchat üzerinden siber zorbalık yapılıyor. Bugüne kadar çok fazla basına sızmadı. Şimdi ise neredeyse kontrolden çıkmak üzere

Sosyal medya platformları üzerinden tecavüze kadar varan siber zorbalıklar yapılabiliyor. Herhangi birisi konuştuğu başka kullanıcıları manipüle etmeye çalışıyor. Sonrasında onlara kendi istediği neredeyse her şeyi yaptırıyor. Bu durum karşısında çaresiz kalan kullanıcılar ailelerine bile söyleyemiyor.

Sakıncalı içeriğe veya istismarcı kullanıcılara tolerans göstermediğini söyleyen Snapchat platformu kendisini aklamayı başaramadı. Gelen son detaylara göre şirket iki büyük mesaj entegrasyon uygulamasını kaldırdı. Gençlerin istismarına açık olan bu tür anonim mesajlaşma uygulamaları artık kullanılamayacak.

Muhtemelen diğer sosyal medya platformları da benzer çalışmalar yürütecek. ABD mahkemeleri şu an adeta atağa geçti. Sürekli olarak yeni davalar açılıyor. Peki sizin de Snapchat üzerinden yaşadığınız siber zorbalık hikayeleri var mı?

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Anahtar Kelimeler:
İntihar sosyal medya
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