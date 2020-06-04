HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Snapchat 'ırksal şiddet' nedeniyle Donald Trump'ın hesabını önerilen hesaplar arasından çıkardı

Snapchat 'ırksal şiddet' nedeniyle Donald Trump'ın hesabını önerilen hesaplar arasından çıkardı

04.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Snapchat, ABD başkanı Donald Trump'ın hesabını önermeyi bıraktı. ABD Başkanı'nın hesabı artık sosyal medya platformunun 'Keşfet' bölümünde yer almayacak. Snapchat'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirket politikası gereği 'ırksal şiddet ve adaletsizlik' konularını kışkırtan sesleri cesaretlendirilmediği ifade edildi.

Snapchat 'ırksal şiddet' nedeniyle Donald Trump'ın hesabını önerilen hesaplar arasından çıkardı

Snapchat, ABD başkanı Donald Trump'ın hesabını önermeyi bıraktı.

ABD Başkanı'nın hesabı artık sosyal medya platformunun 'Keşfet' bölümünde yer almayacak. Snapchat'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirket politikası gereği 'ırksal şiddet ve adaletsizlik' konularını kışkırtan sesleri cesaretlendirilmediği ifade edildi.

Karar Trump'ın Beyaz Saray önündeki protestoculara karşı 'saldırgan köpekler' ve 'amansız silahlar' kullanılabileceğini yazması üzerine alındı.

Daha önce de Twitter, Trump'ın bazı tweetlerine erişimi 'şiddeti övdüğü' gerekçesiyle sınırlamıştı.

Snapchat'in ana şirketi Snap, ''Irksal şiddetin ve adaletsizliğin toplumumuzda yeri yok ve Amerika'da barış, eşitlik, sevgi ve adalet arayan herkesle birlikte duracağı.'' dedi.

Snapchat'in bu kararının dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook üzerindeki baskıyı da artırması bekleniyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'a ait bazı paylaşımların kaldırılması ya da erişimin sınırlanması çağrılarına direnmeye devam ediyor.

Zuckerberg, Facebook'un ifade özgürlüğü ilkeleri gereği Trump'ın paylaşımlarının olduğu şekilde tutulması gerektiğdiğini söylüyor.

Bloomberg haber ajansına göre ABD Başkanı Trump'ın Snapchat üzerinde 1 milyondan fazla takipçisi var.

Uygulamanın Trump'ın yeniden seçim kampanyasında ilk defa oy vereceklere ulaşma imkânı sağladığı için 'kilit bir savaş alanı rolü oynadığı' yorumları yapılıyordu.

Başkan'ın hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.

Ancak hesabın 'Keşfet' kısmında çıkmayacak olması demek, gönderilerinin yalnızca sayfasına abone olan veya doğrudan hesabı arayanlar tarafından görüntülenecek olması anlamına geliyor.

Snapchat'in kararı, Trump'ın kendi uygulamalarında yaptığı yorumlardan ziyade Twitter paylaşımlarına dayanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde depremEndonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

Diğer Haberler
Milli marş değişikliği mecliste arbede çıkardı!

Milli marş değişikliği mecliste arbede çıkardı!

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi geri tepmedi

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi geri tepmedi

Üvey anne dehşeti: Konuşamıyor, yemek yiyemiyor

Üvey anne dehşeti: Konuşamıyor, yemek yiyemiyor

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Korkunç görüntüler! Deniz evleri adeta yuttu

Korkunç görüntüler! Deniz evleri adeta yuttu

Libya ordusu Trablus'u tamamen kontrol altına aldı!

Libya ordusu Trablus'u tamamen kontrol altına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.