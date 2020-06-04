Snapchat 'ırksal şiddet' nedeniyle Donald Trump'ın hesabını önerilen hesaplar arasından çıkardı

Snapchat, ABD başkanı Donald Trump'ın hesabını önermeyi bıraktı.

ABD Başkanı'nın hesabı artık sosyal medya platformunun 'Keşfet' bölümünde yer almayacak. Snapchat'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirket politikası gereği 'ırksal şiddet ve adaletsizlik' konularını kışkırtan sesleri cesaretlendirilmediği ifade edildi.

Karar Trump'ın Beyaz Saray önündeki protestoculara karşı 'saldırgan köpekler' ve 'amansız silahlar' kullanılabileceğini yazması üzerine alındı.

Daha önce de Twitter, Trump'ın bazı tweetlerine erişimi 'şiddeti övdüğü' gerekçesiyle sınırlamıştı.

Snapchat'in ana şirketi Snap, ''Irksal şiddetin ve adaletsizliğin toplumumuzda yeri yok ve Amerika'da barış, eşitlik, sevgi ve adalet arayan herkesle birlikte duracağı.'' dedi.

Snapchat'in bu kararının dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook üzerindeki baskıyı da artırması bekleniyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'a ait bazı paylaşımların kaldırılması ya da erişimin sınırlanması çağrılarına direnmeye devam ediyor.