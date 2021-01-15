Snapchat konum ekleme işlemi nasıl yapılır? Konum nasıl eklenir?

Bilindiği üzere Snapchat; Evan Spiegel, Robert Brown ve Bobby Murphy tarafından geliştirilmiş popüler bir sosyal medya uygulaması. Uygulama, dünya genelinde 170 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Snapchat uygulaması kullanıcılarının arkadaşlarına fotoğraf ve video göndermelerini sağlıyor. Uygulamanın bu denli geniş kitlelere yayılmasının en büyük sebeplerinden biri de elbette ki paylaşılan video ve fotoğrafların kendini imha ediyor olmasıydı. Diğer yandan kullanıcılar Snapchat konum bulma ve görme işlemlerinin nasıl yapıldığını da merak ediyor. Peki, Snapchat olmayan konum ekleme işlemi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla Snapchat'te konum ekleme işlemleri...
Snapchat uygulamasında, fotoğraf ve videolara konum eklemek için birkaç farklı yöntem bulunuyor.
Belirtmiş olduğumuz bu basit adımları takip ederek Snapchat uygulamasında konumunuzu kolaylıkla görebilirsiniz. Ancak bu yöntemle konum eklediğinizde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.
Snapchat Konum Eklerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz adımlarla siz de kolay bir şekilde konum ekleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce bilmeniz gereken noktalar ise şu şekilde;
Snapchat uygulamasında aktif konumunuzun yanı sıra fotoğraflarınıza da konum ekleyebiliriniz. Bu işlem için öncelikle "Snap" olarak anılan bir fotoğraf çekmeniz gerekir. Fotoğrafı çekmeden önce, mobil cihazınızın konum özelliğini açabilirsiniz. Snapchat uygulaması, çekmiş olduğunuz fotoğraf için otomatik olarak konum belirler. Elbette ki bu mevcut konumunuzu değil, yalnızca bulunduğunuz şehri belirler.
Fotoğrafınız üzerinde çıkartma ve farklı efektlerle düzenleme yaptıktan sonra, ekranı sola doğru kaydırın. Snapchat bulunduğunuz şehir için otomatik olarak farklı etiketler oluşturur. Dilediğiniz birini seçerek konumunuzu fotoğraf üzerinde belirtebilirsiniz.
Snapchat Hikayeye Konum Ekleme Nasıl Yapılır?
Snapchat'te "Snap" adı verilen fotoğraf veya videoları sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz gibi, profilinize hikaye olarak da ekleyebilirsiniz. Hikayenize konum eklemek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde;
Ardından, "Konum" seçeneğine basın.
Size sunulan birkaç farklı konumdan dilediğiniz bir tanesini seçerek fotoğrafınıza ekleyin.
Son olarak, hazırladığınız görseli hikayenize ekleyin.
Bu işlemi hem fotoğraf hem de hikaye paylaşımlarınızda kullanabilirsiniz.
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