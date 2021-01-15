Snapchat konum ekleme işlemi nasıl yapılır? Konum nasıl eklenir?

Bilindiği üzere Snapchat; Evan Spiegel, Robert Brown ve Bobby Murphy tarafından geliştirilmiş popüler bir sosyal medya uygulaması. Uygulama, dünya genelinde 170 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Snapchat uygulaması kullanıcılarının arkadaşlarına fotoğraf ve video göndermelerini sağlıyor. Uygulamanın bu denli geniş kitlelere yayılmasının en büyük sebeplerinden biri de elbette ki paylaşılan video ve fotoğrafların kendini imha ediyor olmasıydı. Diğer yandan kullanıcılar Snapchat konum bulma ve görme işlemlerinin nasıl yapıldığını da merak ediyor. Peki, Snapchat olmayan konum ekleme işlemi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla Snapchat'te konum ekleme işlemleri...

Snapchat Konum Ekleme Nasıl Yapılır?

Snapchat uygulamasında, fotoğraf ve videolara konum eklemek için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

Öncelikle, daha önce yüklemiş olduğunuz Snapchat uygulamasını mobil cihazınızdan açın. Uygulamaya giriş yaptığınızda ilk olarak fotoğraf çekme alanı karşınıza çıkacak. Bu noktada ekranın alt sütununda bir menü buluyor. Menünün en solunda bulunan konum simgesine tıklayın.

Eğer, bu işlemde cihaz konumunuz erişilebilir durumdaysa, uygulama "Ben" başlığı altında mevcut konumunuzu belirleyecektir. Harita üzerinde gösterilen konumunuzu istediğiniz ölçüde yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Belirtmiş olduğumuz bu basit adımları takip ederek Snapchat uygulamasında konumunuzu kolaylıkla görebilirsiniz. Ancak bu yöntemle konum eklediğinizde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

Snapchat Konum Eklerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz adımlarla siz de kolay bir şekilde konum ekleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce bilmeniz gereken noktalar ise şu şekilde;