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Snapchat konum ekleme işlemi nasıl yapılır? Konum nasıl eklenir?

15.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Snapchat konum ekleme işlemi nasıl yapılır? Konum nasıl eklenir?

İçindekiler

  • Snapchat Konum Ekleme Nasıl Yapılır?
  • Snapchat Fotoğrafa Konum Ekleme Nasıl Yapılır?

Popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Snapchat, yeni güncellemeler yaparak kullanıcılarının ilgisini canlı tutmaya çalışıyor. Snapchat konum ekleme özelliği ise ilk güncellemelerin ardından gelen özelliklerden yalnızca biri. Bu yazımızda, Snapchat yeni konum ekleme işlemini tüm detaylarıyla sizler için hazırladık...

Bilindiği üzere Snapchat; Evan Spiegel, Robert Brown ve Bobby Murphy tarafından geliştirilmiş popüler bir sosyal medya uygulaması. Uygulama, dünya genelinde 170 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Snapchat uygulaması kullanıcılarının arkadaşlarına fotoğraf ve video göndermelerini sağlıyor. Uygulamanın bu denli geniş kitlelere yayılmasının en büyük sebeplerinden biri de elbette ki paylaşılan video ve fotoğrafların kendini imha ediyor olmasıydı. Diğer yandan kullanıcılar Snapchat konum bulma ve görme işlemlerinin nasıl yapıldığını da merak ediyor. Peki, Snapchat olmayan konum ekleme işlemi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla Snapchat'te konum ekleme işlemleri...

Snapchat Konum Ekleme Nasıl Yapılır?

Snapchat uygulamasında, fotoğraf ve videolara konum eklemek için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

  • Öncelikle, daha önce yüklemiş olduğunuz Snapchat uygulamasını mobil cihazınızdan açın. Uygulamaya giriş yaptığınızda ilk olarak fotoğraf çekme alanı karşınıza çıkacak. Bu noktada ekranın alt sütununda bir menü buluyor. Menünün en solunda bulunan konum simgesine tıklayın.

Görsel 2

  • Eğer, bu işlemde cihaz konumunuz erişilebilir durumdaysa, uygulama "Ben" başlığı altında mevcut konumunuzu belirleyecektir. Harita üzerinde gösterilen konumunuzu istediğiniz ölçüde yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Görsel 3

Belirtmiş olduğumuz bu basit adımları takip ederek Snapchat uygulamasında konumunuzu kolaylıkla görebilirsiniz. Ancak bu yöntemle konum eklediğinizde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

Snapchat Konum Eklerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz adımlarla siz de kolay bir şekilde konum ekleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce bilmeniz gereken noktalar ise şu şekilde;

  • Bu işlem için göz önünde bulundurmanız gereken en önemli unsur; uygulamada aktif olduğunuz süre boyunca konumunuzun sürekli güncellenmesidir. Yani, gerekli ayarları yapmadığınız takdirde, mevcut konumunuz kişilerinize daima görünecektir. Bu durum, gizlilik ve güvenlik açısından sorunlara yol açabilir. Bu nedene bağlı olarak konum görünürlüğünüzü de ayarlamanız gerekir.
  • Snapchat'te konum belirtmek ancak bunun yalnızca sizin tarafınızdan görülmesini istiyorsanız uygulamada "Konum" bölümüne giriş yapın ve sayfanın sol üst kısmında bulunan "Ayarlar" simgesine basın. Açılan bu alanda, "Hayalet Modu" seçeneğini göreceksiniz. Bu modu aktif duruma getirdiğinizde, konumunuz yalnızca sizin görebileceğiniz şekilde ayarlanır.
  • Elbette bulunduğunuz konumu başkalarının da görmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için konum bölümde bulunan "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. "Hayalet Modu" aktifse, pasif hale getirin. Ardından listede "Konumumu Kimler Görebilir" bölümü açılır. Bu noktada "Arkadaşlarım", "Arkadaşlarım - Şu Kişiler Hariç" ve "Sadece Şu Arkadaşlarım" olarak üç farklı seçenek bulunuyor. "Arkadaşlarım" seçeneğini işaretlediğinizde, konumunuz ekli olan tüm arkadaşlarınıza görünür. "Arkadaşlarım - Şu Kişiler Hariç" ve "Sadece Şu Arkadaşlarım" seçenekleri ile de konumunuzu istediğiniz arkadaşınıza açabilir istediklerinize kapatabilirsiniz. Bu işlemle, arkadaşlarınızın Snapchat konum görme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Snapchat Fotoğrafa Konum Ekleme Nasıl Yapılır?

Snapchat uygulamasında aktif konumunuzun yanı sıra fotoğraflarınıza da konum ekleyebiliriniz. Bu işlem için öncelikle "Snap" olarak anılan bir fotoğraf çekmeniz gerekir. Fotoğrafı çekmeden önce, mobil cihazınızın konum özelliğini açabilirsiniz. Snapchat uygulaması, çekmiş olduğunuz fotoğraf için otomatik olarak konum belirler. Elbette ki bu mevcut konumunuzu değil, yalnızca bulunduğunuz şehri belirler.

Fotoğrafınız üzerinde çıkartma ve farklı efektlerle düzenleme yaptıktan sonra, ekranı sola doğru kaydırın. Snapchat bulunduğunuz şehir için otomatik olarak farklı etiketler oluşturur. Dilediğiniz birini seçerek konumunuzu fotoğraf üzerinde belirtebilirsiniz.

Snapchat Hikayeye Konum Ekleme Nasıl Yapılır?
Snapchat'te "Snap" adı verilen fotoğraf veya videoları sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz gibi, profilinize hikaye olarak da ekleyebilirsiniz. Hikayenize konum eklemek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde;

  • İlk adımda, bir "Snap" çekin.
  • Daha sonra, ekranın sağ üst bölümünde alt alta farklı seçenekler sıralanacak. Burada, "Etiket" simgesini seçin.

Görsel 4

  • Ardından, "Konum" seçeneğine basın.

  • Size sunulan birkaç farklı konumdan dilediğiniz bir tanesini seçerek fotoğrafınıza ekleyin.
    Görsel 6

  • Son olarak, hazırladığınız görseli hikayenize ekleyin.
    Görsel 7

    Bu işlemi hem fotoğraf hem de hikaye paylaşımlarınızda kullanabilirsiniz.

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