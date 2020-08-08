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Snapchat kullanıcı yüzünü alarak animasyonlu sticker’a çevirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Snapchat, Cameos emoji sistemini yüz fotoğraflarıyla revize etti. Böylece artık insanlar birbirine, kendi yüzleriyle farklı duygu ve mimikleri yansıtan sticker’lar gönderebilecek.

Snapchat kullanıcı yüzünü alarak animasyonlu sticker’a çevirecek

Yeni kullanıcı yüzüyle yaratılan sticker’lar sadece özel mesajlarda değil, herkese açık snap’lere de eklenebilecek.

Pek çok snapchat kullanıcısına ulaşan yeni özellik, Snapchat’in daha önce kullandığı Bitmoji’lere de alternatif olacak. Yeni emojilerin, Snapchat’e olan ilgiyi arttırması bekleniyor. Snapchat’in yönetimi, TikTok ile diğer sosyal medya servislerinin, dünya savaşına kapı açan çatışmasının arasında, kendi uygulamalarını yükseltecek çözümler arıyor.

Facebook’un patronu Zuckerberg, geçtiğimiz yıllarda Snapchat’i satın almak için ısrarlı teklifler yapmış ancak cevap alamamıştı. Snapchat’in CEO’su, Zuckerberg’ten aralıksız olarak “ikna” mailleri aldığını da itiraf etmişti. Ancak Zuckerberg Snapchat’i bol bol milyar dolarlarlı tekliflerle satın alamayınca, Instagram ve Facebook ekosistemi için kendi “hikaye” özelliğini yayına almıştı. Bir diğer deyişle, bugün dünyayı saran hikaye/story çılgınlığının çıkış noktası, Snapchat…

Ve Snapchat yeniden gençler arasındaki en popüler uygulama olmak istiyor ancak gençlerin aklı fikri dans etmekte görünüyor. Yarın yokmuşçasına, dans etmezlerse dünya infilak edecekmişçesine çılgınca dans etmek için birbiriyle yarışan ergenlerin bu tutkusu ise ABD ile Çin arasındaki savaşın birinci gündem maddesine dönüşmüş durumda.

Peki siz hala Snapchat kullanıyor musunuz? Yeni yüz emojileri uygulamanıza ulaştı mı? Yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu emojiler popüler olabilecek mi?

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