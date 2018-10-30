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Snapchat Snap Camera ile bilgisayarlara geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

Kullanıcı kaybetmeye devam eden Snapchat, kaybettiği kitleyi geri kazanmak ve bunun yanında yeni bir kullanıcı kitlesi oluşturarak popülerliğini yakalamak için çok kritik bir adım attı, Snap Camera'yı duyurdu.

Snapchat Snap Camera ile bilgisayarlara geliyor!

Snap Camera uygulaması, Mac ve Windows üzerinden indirip bilgisayarınıza kurabileceğiniz masaüstü bir uygulama olarak tasarlandı.

Kullanımı ise çok basit, programın kurulumu bitirildikten sonra bilgisayarınızın Web kamerasıyla senkronize edilir. Kayıtlı YouTube videolarında, Skype veya Google Hangouts gibi popüler görüntülü sohbet platformlarında ve hatta Twitch’te yayını yaparken bile kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar Snapchat tarafından yapılan filtreler gibi yalnızca gökkuşağı filtreli görüntüler elde etmeyecek. Aynı zamanda firmanın Filtre Studio’su aracılığıyla içerik oluşturucular tarafından sunulan herhangi bir filtreyi kullanabileceksiniz. (DHA)

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Snapchat Snap Camera bilgisayar

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