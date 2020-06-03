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Snapchat’te dalga geçtiler, tutuklandılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Gateshead şehrinde iki genç, George Floyd‘un öldürülmesiyle ilgili SnapChat’te alaycı bir paylaşımda bulundu.

Snapchat’te dalga geçtiler, tutuklandılar!

George Floyd ‘un öldürülmesinin ardından ilk etapta tutuklanmayan sorumlu polis, giderek artan tepkiler üzerine tutuklanmıştı. Ancak bu olay ne ilk ne de son olacak sanırız. Ne yazık ki dünyanın pek çok köşesinde insana, hayvana zulümler sürüyor.

Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından da Amerika’da gerçekleştirilen gösterilerin boyutları bir hayli büyüdü. “Black Lives Matter” hareketine pek çok ünlü isim de destek verirken, ABD Başkanı Trump da orduyu sokaklara süreceğini belirtti. Bunun üzerine de Trump’ın istifasını isteyenler her geçen dakika artıyor.

Ortada gerçekten ciddi bir sorun olduğu gerçek. Haliyle hepimiz önümüzdeki günlerde daha adil, bu tip olayların yaşanmadığı bir dünya hayal ediyoruz. Ama öte yandan sorumsuzlukta sınır tanımayanlar da yok değil.

ALAY EDEN GENÇLER KAÇAMADI

İngiltere’nin Gateshead şehrinde iki genç, George Floyd‘un öldürülmesiyle ilgili SnapChat’te alaycı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve tepkiler büyüdü. Bunun üzerine de paylaşımı yapanlar sosyal medya hesaplarını kapattı, ama kaçamadılar.

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The Hook Site’daki bilgilere göre bu paylaşımın yapılmasından kısa süre sonra biri 18, diğeri de 19 olmak üzere iki genç, tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldılar.

ÖLÜM TEHDİDİ ALMIŞLAR

Yetkililer, konunun takipçisi olacaklarını belirtirken, bu tip yanlış paylaşımların insanları daha da öfkelendirdiğine ve tatsız başka olaylara da yol açabileceğine dikkat çekiyor. Öyle ki, bu gençlere sayısız ölüm tehditleri de gelmiş.

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