Snapchat’te dalga geçtiler, tutuklandılar!

George Floyd ‘un öldürülmesinin ardından ilk etapta tutuklanmayan sorumlu polis, giderek artan tepkiler üzerine tutuklanmıştı. Ancak bu olay ne ilk ne de son olacak sanırız. Ne yazık ki dünyanın pek çok köşesinde insana, hayvana zulümler sürüyor.

Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından da Amerika’da gerçekleştirilen gösterilerin boyutları bir hayli büyüdü. “Black Lives Matter” hareketine pek çok ünlü isim de destek verirken, ABD Başkanı Trump da orduyu sokaklara süreceğini belirtti. Bunun üzerine de Trump’ın istifasını isteyenler her geçen dakika artıyor.

Ortada gerçekten ciddi bir sorun olduğu gerçek. Haliyle hepimiz önümüzdeki günlerde daha adil, bu tip olayların yaşanmadığı bir dünya hayal ediyoruz. Ama öte yandan sorumsuzlukta sınır tanımayanlar da yok değil.

ALAY EDEN GENÇLER KAÇAMADI

İngiltere’nin Gateshead şehrinde iki genç, George Floyd‘un öldürülmesiyle ilgili SnapChat’te alaycı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve tepkiler büyüdü. Bunun üzerine de paylaşımı yapanlar sosyal medya hesaplarını kapattı, ama kaçamadılar.