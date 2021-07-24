Snapchat tekrar büyümeye başladı

Rakam, 206 milyon günlük kullanıcı bildiren Twitter bile üstünde. Genel gelir de çok etkileyici bir şekilde yüzde 982 milyon dolara yükseldi. Bu büyüme oranı şirketin şu ana kadar gördüğü en büyük rakam. Şirket şu anda Twitter ve Facebook’tan bile daha hızlı gelişiyor.

Snapchat ayrıca, kullanıcılara klipler için ödeme yapan TikTok benzeri özelliği Spotlight’ın popülaritesinin arttığını söyledi. Spotlight’ın günlük aktif kullanıcıları yüzde 49 arttı ve ortalama günlük içerik gönderimleri üç kattan fazla arttı. Bu büyümenin çoğu, pandemi karantinalarına ve ayrıca gelişmiş Android uygulamalarına bağlanabilir. CEO Evan Spiegel, “Şubat ayının sonlarında uygulamada ciddi etkileşimler gördük” dedi.

Şirket, piyasadaki diğer sosyal medya hesaplarına göre nispeten iyi bir katılım oranına sahip. Uygulamanın artırılmış gerçeklik platformunun geliştirilmesi etkileşimi daha da artıracaktır.

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