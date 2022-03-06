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Snapchat'ten Ukrayna hamlesi! Güvenlik için devre dışı bırakıldı

06.03.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya platformu Snapchat'in Ukrayna kararı açıklandı. Şirket, Snap'lerin nerede çekildiğini gösteren Snap Map’in "ısı haritası" olarak Türkçe'ye çevrilen "heatmap" özelliğini Ukrayna'da geçici olarak devre dışı bıraktıklarını duyurdu. Snapchat, bunun bir güvenlik önlemi olduğunu söyledi. Bu kararla, büyük olasılıkla Rusya'nın bu özelliği kullanarak Ukraynalıların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri belirleyip olası askeri saldırılar planlamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Snapchat'ten Ukrayna hamlesi! Güvenlik için devre dışı bırakıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sonrası bir karar da sosyal medya platformu Snapchat'ten geldi. Snapchat kararını attığı bir tweet ile duyurdu.

SNAPCHAT, "GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK" DİYEREK DUYURDU

Snapchat attığı tweet'te, "Güvenlik önlemi olarak, Snap Map’in Ukrayna’daki herkese açık olan ısı haritasını geçici olarak devre dışı bıraktık" dedi.

Snapchat

Yaygın tahminlere göre bu karar, Rusya'nın bu özelliği Ukraynalıların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri belirleyip olası askeri saldırıları planlayabilmek için kullanma ihtimali yüzünden alındı.

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SNAP YOĞUNLUĞUNU GÖSTEREN HARİTA

Snapchat kullanıcılarının Snap'lerini gönderdiği, konuma göre Snap'lerin yoğunluğunu gösteren ısı haritası dikkat çekiyor. Haritada mavi görünen alanlar, bölgede nispeten az sayıda kişinin Snap gönderdiğini gösterirken, haritadaki kırmızı alanlar, orada birçok kişinin Snap gönderdiğini gösteriyor.

Bu haftanın başlarında Snapchat, Rusya'ya reklam satışlarını da durdurmuş ve Ukrayna'yı desteklemek için 15 milyon dolarlık insani yardım bağışı yapacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya Ukrayna
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