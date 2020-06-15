Snapchat yeni politikalar belirledi

Böyle bir durum şirketin artık geliştiriciler ile ilgili çalışmak istemediğini gösterir nitelikte. Fakat işin garip olan kısmı ise herkesin aynı yaklaşma sahip olmaması. Örneğin Snapchat geliştiriciler ile ilgili daha yoğun programlar üretmeye çalışıyor.

SNAPCHAT OYUN SEKTÖRÜNE YÖNELİYOR

Snapchat hakkında bilinmesi gereken çok önemli bir detay daha var. Bundan kısa bir süre önce pek fazla ilgisi olmadığı oyun sektörüne büyük bir yönelim sağlıyor diyebiliriz. Özellikle de Facebook ve diğer şirketlerin oyunculara yönelik daha ciddi projeler üretmesi bu konuda yönlendirici oldu. ABD’li oyun şirketi Zynga ile anlaşan firma, kısa bir süre içerisinde konuyla ilgili yeni bir güncelleme yayınlayacak.

Bildiğiniz üzere Snapchat kısa süreli paylaşımların olduğu bir platform. Bu nedenle oyuncuların kalıcı içerikler ürettiği biliniyor ve şirketin bunu nasıl sağlayacağı açıkçası büyük soru işaretine neden oluyor. Şimdilik geliştiricilerin daha çok oyuncular için yeni programlar üretmesi teşvik ediliyor. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde Facebook oyun odası gibi çeşitli platformlar Snapchat içerisinde ortaya çıkacaktır.