HABER

Snapdragon 675 işlemcili ilk telefon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 08:46 | Son Güncelleme

Qualcomm’un geçtiğimiz aylarda tanıttığı Snapdragon 675 yonga setinin ilk hangi telefona güç vereceği ortaya çıktı. Peki, Snapdragon 675 yonga seti Geekbench testinden kaç puan almayı başardı?

Snapdragon 675 işlemcili ilk telefon

Mobil işlemci pazarında Snapdragon 845 ile Apple A11‘in gerisinde kalan Qualcomm’un, 2019 yılında da rakibine göre daha az performans sergileyeceği söyleniyor. Çünkü firma uzun bir süredir yatırımlarını orta ila üst segment arasına yapıyor. Bu yatırımların son meyvesi olan Snapdragon 675 yonga seti ise geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.

Bugün ise SD 675 yonga seti ile çalışan ilk telefon Geekbench testinde göründü. Geekbench 4 testine göre; SD 675 yonga seti tek çekirdek bölümünen 2.267 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 6.103 puan almayı başarıyor.

Yonga setinde 4. nesil Kryo çekirdek tasarımı yer alıyor. 11 nm üretim süreci ile tasarlanan SD 675, 2 çekirdek + 6 çekirdek olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu işlemciler ise 1.7 GHz hızında çalışıyor.

SD 675 yonga seti ile çalışan telefonun henüz hangi firmaya ait olduğu bilinmiyor. Android 9.0 Pie ile gelecek olan bu telefon orta segmente yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

Red Dead Redemption 2 için kritik güncelleme

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Akıllı telefon satışları yavaşlıyorAkıllı telefon satışları yavaşlıyor
iOS 12 ile gelen gizli yeni özellik ne?iOS 12 ile gelen gizli yeni özellik ne?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Snapdragon 675 işlemci

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Cengiz oynadı, Cüneyt Çakır damga vurdu!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Android için yeni güncelleme çıktı!

Android için yeni güncelleme çıktı!

Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Katlanabilir ekranlı telefonlar moda olacak mı?

Katlanabilir ekranlı telefonlar moda olacak mı?

PUBG kısa süreliğine ücretsiz oldu!

PUBG kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Fortnite 6.22 güncellemesi ile gelen yenilikler

Fortnite 6.22 güncellemesi ile gelen yenilikler

Akıllı telefon satışları yavaşlıyor

Akıllı telefon satışları yavaşlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.