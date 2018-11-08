Snapdragon 675 işlemcili ilk telefon

Mobil işlemci pazarında Snapdragon 845 ile Apple A11‘in gerisinde kalan Qualcomm’un, 2019 yılında da rakibine göre daha az performans sergileyeceği söyleniyor. Çünkü firma uzun bir süredir yatırımlarını orta ila üst segment arasına yapıyor. Bu yatırımların son meyvesi olan Snapdragon 675 yonga seti ise geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.
Bugün ise SD 675 yonga seti ile çalışan ilk telefon Geekbench testinde göründü. Geekbench 4 testine göre; SD 675 yonga seti tek çekirdek bölümünen 2.267 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 6.103 puan almayı başarıyor.
Yonga setinde 4. nesil Kryo çekirdek tasarımı yer alıyor. 11 nm üretim süreci ile tasarlanan SD 675, 2 çekirdek + 6 çekirdek olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu işlemciler ise 1.7 GHz hızında çalışıyor.
SD 675 yonga seti ile çalışan telefonun henüz hangi firmaya ait olduğu bilinmiyor. Android 9.0 Pie ile gelecek olan bu telefon orta segmente yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.
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