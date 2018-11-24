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Snapdragon 8150 ne zaman tanıtılacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

2019 yılındaki amiral gemisi modellerine güç verecek olan Snapdragon 8150’nin tanıtım tarihi açıklandı. Qualcomm çok yakında Snapdragon 8150 ile karşımıza çıkacak. Peki, Snapdragon 8150 neler sunacak?

Snapdragon 8150 ne zaman tanıtılacak?

Android telefonları uzun bir süredir domine eden Qualcomm, maalesef ki Apple’ın işlemcileri karşısında hezimete uğramıştı. Qualcomm, geride kaldığı bu savaşta yeni kozunu oynayacak. SD 8150 yonga seti ile 2019 yılı Android telefonlarını besleyecek olan Qualcomm, bugün yonga setinin tanıtım tarihini açıkladı.

Aynı Apple A12 yonga setinde olduğu gibi 7nm üretim süreci ile üretilecek olan SD 8150 yonga seti, Qualcomm’un yeni yapay zeka özelliklerini de barındıracak. Bu yonga seti 4 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte sergilenecek.

SD 8150 yonga setinin temelini Kyro çekirdekler oluşturacak. 2+2+4 şeklinde dizilecek olan bu çekirdeklerin ilk ikisi verimlilik odaklı, diğer ikisi orta performans son dördü ise yüksek performans için çalışacak.

Ancak SD 8150 yonga setinin Apple A12 kadar güçlü olmayacağı söylentileri de var. Bakalım Qualcomm SD 8150 ile Geekbench rekoru kırabilecek mi?

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Snapdragon bilgisayar

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