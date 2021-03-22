Snapdragon 870 ile doğdu: Poco F3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Poco markasının Xiaomi çatısı altında F1 modeli ile başlayan akıllı telefon macerası artık farklı bir hale büründü. Şirket, Poco F2 Pro sonrası F ailesinin de dışına çıkarak farklı segmentlere hitap eden M3 ve X3 gibi modelleri sırayla tanıttı. Şimdi ise Poco özüne, yani F ailesine yeni bir amiral gemisi model ekledi. Bu model, Poco F3'ten başkası değil.
Redmi K40'a fazlasıyla benzeyen Poco F3'ün özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Bu ekran, nokta çentikli bir ekran ve nokta çentikte telefonun 20 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Snapdragon 870 işlemcisinden gücünü alan Poco F3, 6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanına sahip. Telefon 33W hızlı şarj destekli 4.520 mAh pil ile besleniyor. Şunu da ekleyelim; Poco F3'ün Dolby Atmos çift hoparlör desteği de var.
Poco F3'ün arka tarafında bize Redmi K40'ı hatırlatan bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera olarak sıralanıyor. Poco logosu arka tarafta yer almaya devam ederken, bu kısımda dikkatimizi çeken başka herhangi bir donanım yer almıyor.
Poco F3'ün fiyatı 6GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model için 349 euro olarak açıklandı. 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip model ise 399 eurodan satışa sunulacak. Telefon beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Poco F3'ün Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.
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