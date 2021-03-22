Snapdragon 870 ile doğdu: Poco F3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Poco markasının Xiaomi çatısı altında F1 modeli ile başlayan akıllı telefon macerası artık farklı bir hale büründü. Şirket, Poco F2 Pro sonrası F ailesinin de dışına çıkarak farklı segmentlere hitap eden M3 ve X3 gibi modelleri sırayla tanıttı. Şimdi ise Poco özüne, yani F ailesine yeni bir amiral gemisi model ekledi. Bu model, Poco F3'ten başkası değil.

POCO F3 ÖZELLİKLERİ

Redmi K40'a fazlasıyla benzeyen Poco F3'ün özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Bu ekran, nokta çentikli bir ekran ve nokta çentikte telefonun 20 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Snapdragon 870 işlemcisinden gücünü alan Poco F3, 6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanına sahip. Telefon 33W hızlı şarj destekli 4.520 mAh pil ile besleniyor. Şunu da ekleyelim; Poco F3'ün Dolby Atmos çift hoparlör desteği de var.

Poco F3'ün arka tarafında bize Redmi K40'ı hatırlatan bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera olarak sıralanıyor. Poco logosu arka tarafta yer almaya devam ederken, bu kısımda dikkatimizi çeken başka herhangi bir donanım yer almıyor.