Qualcomm, yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875’i duyurmaya hazırlanıyor. Popüler Weibo sızıntıcısı @DigitalChatStation, iddiasına göre yakın zamanda Snapdragon 875’in ikinci mühendislik modeline erişim sağladı. Bu çipin kod adı “Lahaina” olarak belirlenmiş durumda. Lahaina; Batı Maui, Maui İlçesi, Hawaii’deki nüfus sayımına göre belirlenmiş en büyük yer. Qualcomm’un da daha önce Hawaii’de bir Snapdragon konferansı düzenleyeceğini duyurması da manidar oldu. Bugün ise Snapdragon 875 frekans hızı ile karşımıza çıktı.

SNAPDRAGON 875 PUAN DEĞERLERİYLE GÖRÜNDÜ

Weibo’daki görüntüler Snapdragon 875 işlemcisinin puanlarını ortaya çıkarıyor. Performans skoruna ek olarak, bu çipin ana frekansının 2.84 GHz civarında olduğu açıkça görünüyor. CPU’nun toplam puanı 333.269 iken, GPU’nun puanı 342.225 olarak belirlenmiş durumda.

Karşılaştırmaya yardımcı olmak için @DigitalChatStation ayrıca Snapdragon 865 ve Kirin 9000’in yeni sürücülerle birlikte rakamlarını da gösterdi.

Snapdragon 865 için CPU ve GPU çalışma skorları sırasıyla 290.169 ve 294.913 olmuştu. Ayrıca, Kirin 9000 için CPU ve GPU çalışma skorları sırasıyla 275.862 ve 344.344 olmuştu. Ancak bu skorları şimdilik SD 875 ile kıyaslamak için erken. Çünkü Qualcomm nihai sürümde daha hızlı bir performans sunabilir.