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Snapdragon 875 frekans hızı ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Qualcomm 2021 yılında da 3.0 GHz bandını aşamayacak gibi görünüyor. En azından iddialar bu yönde.

Snapdragon 875 frekans hızı ile karşımıza çıktı

Qualcomm, yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875’i duyurmaya hazırlanıyor. Popüler Weibo sızıntıcısı @DigitalChatStation, iddiasına göre yakın zamanda Snapdragon 875’in ikinci mühendislik modeline erişim sağladı. Bu çipin kod adı “Lahaina” olarak belirlenmiş durumda. Lahaina; Batı Maui, Maui İlçesi, Hawaii’deki nüfus sayımına göre belirlenmiş en büyük yer. Qualcomm’un da daha önce Hawaii’de bir Snapdragon konferansı düzenleyeceğini duyurması da manidar oldu. Bugün ise Snapdragon 875 frekans hızı ile karşımıza çıktı.

SNAPDRAGON 875 PUAN DEĞERLERİYLE GÖRÜNDÜ

Weibo’daki görüntüler Snapdragon 875 işlemcisinin puanlarını ortaya çıkarıyor. Performans skoruna ek olarak, bu çipin ana frekansının 2.84 GHz civarında olduğu açıkça görünüyor. CPU’nun toplam puanı 333.269 iken, GPU’nun puanı 342.225 olarak belirlenmiş durumda.

Karşılaştırmaya yardımcı olmak için @DigitalChatStation ayrıca Snapdragon 865 ve Kirin 9000’in yeni sürücülerle birlikte rakamlarını da gösterdi.

Snapdragon 865 için CPU ve GPU çalışma skorları sırasıyla 290.169 ve 294.913 olmuştu. Ayrıca, Kirin 9000 için CPU ve GPU çalışma skorları sırasıyla 275.862 ve 344.344 olmuştu. Ancak bu skorları şimdilik SD 875 ile kıyaslamak için erken. Çünkü Qualcomm nihai sürümde daha hızlı bir performans sunabilir.

Xiaomi Mi 11’in Qualcomm Snapdragon 875 amiral gemisi kullanacak ilk telefon olacağı söyleniyor. Ayrıca Galaxy S21 ailesi de bu yonga setini kullanacak. 5nm üretim süreci ile üretilen bu SoC, 1+3+4 şeklinde toplamda 8 çekirdek ile gelecek.

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SD875’in AnTuTu puanı, SD865’ten yaklaşık yüzde 25 daha iyi olduğunu gösteriyor. Elbette herkes Snapdragon 875 SoC’nin daha iyi olmasını bekliyordu. Ancak büyük bir sıçrama olacağını düşünmemiştik. AnTuTu skoruna göre ise SD 875, tam 847.868 puan alıyor. AnTuTu’da da büyük bir sıçrama yaşayan SD 875’in 2021 yılındaki amiral gemisi Android akıllı telefonlara güç vermesi bekleniyor.

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