Snapdragon 875 için tarih verildi

Qualcomm, geleneksel olarak her aralık ayında Maui’de Snapdragon Teknoloji Zirvesi düzenliyor. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal bir etkinlik olacak. Şirket, 1-2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan dijital etkinliğe davetiyeler gönderdi. Bu etkinlikte Android dünyasının en güçlü yonga seti Snapdragon 875 tanıtılacak.

5G teknolojisi firmalar için birkaç yıldır büyük bir odak noktası oldu. Artırılmış performansın yanı sıra, Snapdragon 875’e eklenmesini bekleyebileceğiniz bir şey de entegre 5G modemdir. Ancak şimdilik bu modem hakkında en ufak bir detay bulunmuyor.

SNAPDRAGON 875'İN YANI SIRA NELER GÖRECEĞİZ?

Etkinlikte 5G‘nin yeni teknolojileri, Snapdragon XR2 yonga seti ve ARM tabanlı PC’ler için Snapdragon 9cx hakkında yeni bilgiler göreceğiz gibi görünüyor. Ayrıca giyilebilir teknolojiler için muhtemelen yeni Snapdragon Wear yonga seti de bu etkinlikte gösterilecek.

YENİ İŞLEMCİ TELEFON FİYATLARINI ARTIRACAK

Snapdragon 875’e geri dönelim. İşlemci, iddia edildiği üzere Snapdragon 865 Plus’tan 100 dolar daha maliyetli olursa, akıllı telefonların fiyatlarını artıracak. Yani 2021’de artık psikoloji sınır olan 999 dolar bandı aşılacak. Amiral gemisi modeller muhtemelen önümüzdeki yıl 1.099 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.