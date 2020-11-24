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Snapdragon 875 selefi ile arasında fark yaratabilir

24.11.2020 12:37 | Son Güncelleme:
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Snapdragon 875 selefi ile arasında fark yaratabilir

Snapdragon 875 amiral gemisi yonga seti, Qualcomm’un aralık ayında piyasaya çıkması beklenen ilk 5nm tabanlı mobil yonga seti olacak. Yonga setinin 2021’in ilk yarısında çıkacak çoğu Android amiral gemisi telefona güç vermesi bekleniyor.

Gelecek yıl, daha fazla amiral gemisinin süper hızlı şarj teknolojisini benimsediğini ve bazı markaların halihazırda 125W’a kadar yüksek hızlı şarj çözümlerini duyurduğunu görmeyi bekliyoruz. Şimdi ise sızıntı kaynağı Digital Chat Station, 2021 yılının ilk çeyreğinde Snapdragon 875 SoC ve 100W + hızlı şarj desteğiyle en az beş telefonun piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

SNAPDRAGON 875 HANGİ TELEFONLARA GÜÇ VERECEK?

Digital Chat Station şimdilik telefonların adlarını belirtmemiş olsa da, bu telefonların arasında Xiaomi tabanlı bir amiral gemisi olan Redmi K40 Pro'nun, Xiaomi Mi 11'in ve ASUS’un bir oyun telefonunun yer alacağını düşünüyoruz. Samsung Galaxy S21 ve OnePlus 9 serilerinin de SD 875 SoC’ye sahip olması muhtemel görünüyor. Ancak her iki marka da şu anda sırasıyla 45W ve 65W şarj kapasitesi sunduğundan 100W hızlı şarj teknolojisini kullanamayabilir. Ayrıca, ultra hızlı şarj ve amiral gemisi Qualcomm yonga seti ile Q1 2021’de OPPO Find X3’ün ilk çıkışını görebiliriz.

Snapdragon 875 ile telefonlar çok hızlı şarj olacakSnapdragon 875 ile telefonlar çok hızlı şarj olacak

Ayrıca Qualcomm Technologies, şirketin Hindistan’daki ilk mobil E-spor programı olan Snapdragon Conquest’i duyurmuştu. Oyun alanında faaliyet göstermeye başlayan Qualcomm’un yeni yonga setinde oyun odaklı yeniliklere yer vereceğini düşünüyoruz. MediaTek’in oyun araçları gibi Qualcomm’un da oyun araçları yeni yonga seti ile gelebilir.

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