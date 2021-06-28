Snapdragon 888+ tanıtıldı! Peki "akıllı telefonların yeni gücü" özellikleri ile neler sunuyor?

Snapdragon 888 işlemcisi, aralık ayında tanıtılmış ve Android amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanılacak yeni işlemcinin özellikleri böylece belli olmuştu. Qualcomm, Snapdragon 888 ile yüksek güç vaat ediyordu. Bu işlemciyi kullanan ilk telefon ise Xiaomi Mi 11 olmuştu. Xiaomi Mi 11'i Samsung Galaxy S21 ailesi, Mi 11 Ultra ve Oppo Find X3 Pro gibi premium akıllı telefonlar izlemişti. Ancak bugün, akıllı telefonlar için yeni bir dönem daha başladı; Snapdragon 888+ (Snapdragon 888 Plus) dönemi.

İŞTE SNAPDRAGON 888+'IN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 888+, Snapdragon 888'in biraz daha geliştirilmiş bir hali. 5 nm'lik yeni işlemci, 2.995 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X1 çekirdeği, 2.42 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A78 çekirdeği ve 1.80 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Snapdragon 888+ işlemcisinde yer alan Qualcomm Hexagon 780 işlemcili 6. nesil Qualcomm AI Motoru, 32 TOPS (Snapdragon 888'de 26 TOPS) kapasiteye sahip.

Geri kalanlar ise Snapdragon 888 ile benzer. Bunlar, Adreno 660 GPU, Snapdragon X60 5G modem, 14-bit Spectra 580 ISP, 200 MP kamera desteği, Bluetooth 5.2 desteği, 8K 30 FPS/4K 120 FPS video kayıt desteği olarak sıralanıyor.

SNAPDRAGON 888 PLUS KULLANAN CİHAZLAR NE ZAMAN GELECEK?

Snapdragon 888 Plus'a sahip cihazların 2021 yılının üçüncü çeyreği gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor.

