HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Snapdragon 895 için hazırlıklar başladı

Snapdragon 895 için hazırlıklar başladı

06.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Qualcomm Snapdragon 895 yongası için start verdi. Hatta üretiminin detayları da belli oldu. Görünüşe göre 4nm Snapdragon 895 yongasının üretimi Samsung ve TSMC arasında paylaşılacak.

Snapdragon 895 için hazırlıklar başladı

Qualcomm en büyük yonga üreticilerinden biri olmasına rağmen, şirketin kendi fabrikaları yok. Yonga setleri üçüncü taraf üreticiler tarafından üretiliyor. Samsung ve TSMC de bu konuda aktif şirketler arasında yer alıyor.

Qualcomm CEO'sundan Huawei açıklaması! Apple'ın da adı geçtiQualcomm CEO'sundan Huawei açıklaması! Apple'ın da adı geçti

SNAPDRAGON 895 SAMSUNG'A EMANET

Ice Universe’in haberine göre, 4nm Snapdragon 895 yongası Samsung tarafından üretilecek. 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan Snapdragon 895 Plus/Snapdragon 895 yongasının üretimi için de TSMC kullanılacak.

Bu durum Qualcomm’un 5nm çip üretmeyeceği anlamına gelmiyor. 5 nm Snapdragon 800 ve Snapdragon 700 serisi yonga setleri üretilmeye devam edilecek.

Qualcomm Snapdragon 888+'ın teknik özellikleri neler?Qualcomm Snapdragon 888+'ın teknik özellikleri neler?

Sızıntılara göre Snapdragon 895’in kod adı “SM8450” olacak. Bu işlemci Adreno 730 grafik yongası ve dahili Snapdragon X65 5G modeme sahip olacak.

Koronavirüs testleri yanıltıcı sonuçlar verebiliyor: Bilim insanları şaşkın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktıDüğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı
Telefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsinizTelefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsiniz
Xıaomı kullanıcıların merakla beklediği haber geldi!Xıaomı kullanıcıların merakla beklediği haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Ölü sayısı yükseldi! 118 kişiden haber alınamıyor

Ölü sayısı yükseldi! 118 kişiden haber alınamıyor

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.