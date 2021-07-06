Snapdragon 895 için hazırlıklar başladı

Qualcomm en büyük yonga üreticilerinden biri olmasına rağmen, şirketin kendi fabrikaları yok. Yonga setleri üçüncü taraf üreticiler tarafından üretiliyor. Samsung ve TSMC de bu konuda aktif şirketler arasında yer alıyor.

SNAPDRAGON 895 SAMSUNG'A EMANET

Ice Universe’in haberine göre, 4nm Snapdragon 895 yongası Samsung tarafından üretilecek. 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan Snapdragon 895 Plus/Snapdragon 895 yongasının üretimi için de TSMC kullanılacak.

Bu durum Qualcomm’un 5nm çip üretmeyeceği anlamına gelmiyor. 5 nm Snapdragon 800 ve Snapdragon 700 serisi yonga setleri üretilmeye devam edilecek.

Sızıntılara göre Snapdragon 895’in kod adı “SM8450” olacak. Bu işlemci Adreno 730 grafik yongası ve dahili Snapdragon X65 5G modeme sahip olacak.

Koronavirüs testleri yanıltıcı sonuçlar verebiliyor: Bilim insanları şaşkın

