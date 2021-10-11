Snapdragon’a yeni rakip geliyor!

Android cephesinin amiral gemi modellerinde Qualcomm rüzgarı esiyor. Bildiğiniz gibi ABD merkezli şirketin 2022 tepe modelleri için çıkarmayı planladığı işlemcisi Snapdragon 898 de fazlasıyla iddialı geliyor. Bahsi geçen yonga setinin ilk Geekbench puanları bunun ne kadar doğru olduğunu ortaya koyarken, en az Snapdragon 898 kadar iddialı olması beklenen bir başka işlemcinin daha yakın zamanda telefonlarda kullanılmaya başlanacağı ifade ediliyor.

MEDIATEK DIMENSITY 2000 ÇOK KONUŞULABİLİR

Bu işlemci ise MediaTek tarafından üretimi gerçekleştirilecek olan Dimensity 2000. Tepe modellerde kullanılması beklenen Dimensity 2000, gelecek senenin en çok konuşulan çiplerinden birisi olacak gibi duruyor. Özellikle Snapdragon 898’in rakibi olacağı ifade edilen modelin Exynos 2200 ile aynı temelde hazırlandığı biliniyor. Zaten ortaya konan detaylar, işlemcinin Samsung imzalı 4nm üretim sürecinden geçeceğini de bizlere söylüyor.

MediaTek tarafından üretimi gerçekleştirilen işlemciler için eskiden yapılan yorumlar pek de iyi değildi. Zaten MediaTek daha çok giriş seviye modellerinde kullanılan çipler üretiyordu ve tepe modellerde Snapdragon hakimdi. Aslına bakarsanız durum şuanda da farklı değil ancak MediaTek’in atak yaptığı da bir gerçek. Eğer Dimensity 2000 başarılı olursa, Android cephesindeki amiral gemi modellerinde kullanılan işlemci serilerine bir yenisi daha eklenebilir.

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