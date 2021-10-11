HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Snapdragon’a yeni rakip geliyor!

Snapdragon’a yeni rakip geliyor!

11.10.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil işlemci pazarında önemli bir yer edinen MediaTek, yeni yonga seti ile beraber pek çok işlemciye kafa tutmaya hazırlanıyor.

Snapdragon’a yeni rakip geliyor!

Android cephesinin amiral gemi modellerinde Qualcomm rüzgarı esiyor. Bildiğiniz gibi ABD merkezli şirketin 2022 tepe modelleri için çıkarmayı planladığı işlemcisi Snapdragon 898 de fazlasıyla iddialı geliyor. Bahsi geçen yonga setinin ilk Geekbench puanları bunun ne kadar doğru olduğunu ortaya koyarken, en az Snapdragon 898 kadar iddialı olması beklenen bir başka işlemcinin daha yakın zamanda telefonlarda kullanılmaya başlanacağı ifade ediliyor.

MediaTek önemli bir büyüme kaydettiMediaTek önemli bir büyüme kaydetti

MEDIATEK DIMENSITY 2000 ÇOK KONUŞULABİLİR

Bu işlemci ise MediaTek tarafından üretimi gerçekleştirilecek olan Dimensity 2000. Tepe modellerde kullanılması beklenen Dimensity 2000, gelecek senenin en çok konuşulan çiplerinden birisi olacak gibi duruyor. Özellikle Snapdragon 898’in rakibi olacağı ifade edilen modelin Exynos 2200 ile aynı temelde hazırlandığı biliniyor. Zaten ortaya konan detaylar, işlemcinin Samsung imzalı 4nm üretim sürecinden geçeceğini de bizlere söylüyor.

1-46

MediaTek tarafından üretimi gerçekleştirilen işlemciler için eskiden yapılan yorumlar pek de iyi değildi. Zaten MediaTek daha çok giriş seviye modellerinde kullanılan çipler üretiyordu ve tepe modellerde Snapdragon hakimdi. Aslına bakarsanız durum şuanda da farklı değil ancak MediaTek’in atak yaptığı da bir gerçek. Eğer Dimensity 2000 başarılı olursa, Android cephesindeki amiral gemi modellerinde kullanılan işlemci serilerine bir yenisi daha eklenebilir.

Çip kıtlığı tüm teknoloji devlerinin satışlarına yansıdıÇip kıtlığı tüm teknoloji devlerinin satışlarına yansıdı

Resident Evil 7 serisinin satışları 10 milyonu da aştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
PARTNERNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılarNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılar
iOS 15 için geri dönüş yolu kapandıiOS 15 için geri dönüş yolu kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı

Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı

Tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi! Kahreden detay

Tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi! Kahreden detay

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.