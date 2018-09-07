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Sneijder milli takıma veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 00:31 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Peru'ya karşı oynanan hazırlık maçında milli takıma veda etti

AMSTERDAM (AA) - Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takıma veda etti.

Sneijder, 2020 UEFA Avrupa Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren Hollanda'nın, Johan Cruijff Arena Stadı'nda Peru ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de oyuna başladı.

Milli forma ile son maçına çıkan 34 yaşındaki oyuncu, takımın kaptanlığını da yaptığı karşılaşmada 61 dakika sahada kaldıktan sonra alkışlarla oyundan alındı.

53 bin 748 kişinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı Peru'lu oyuncu Pedro Aquino'nun 12. dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Hollanda, Memphis Depay'ın 60. ve 82. dakikada attığı gollerle durumu 2-1 yaptı.

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'in de oynadığı karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hollanda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sneijder, maç sonrası Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından hazırlanan seremonide yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşadı.

Sneijder, "Milli takımda çok güzel zaman geçirdim. Birlikte oynadığım futbolculara, ve hayranlarıma çok teşekkür ediyorum. KNVB'ye böyle bir fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Keyif aldım ve yendiğimiz için mutluyum." ifadesini kullandı.

Ailesi ile birlikte statta tur atan tecrübeli futbolcuya seyirciler sevgi gösterisinde bulundu.

Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanına sahip olan Sneijder, ilk milli formayı Portekiz'e karşı 2003'te oynanan hazırlık maçında giydi. 134 kez milli görev yapan Sneijder, 31 gol attı.

Türk teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, üçer kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katıldığı milli takımla 2010 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük yaşadı.

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Wesley Sneijder Hollanda Milli Takım veda

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