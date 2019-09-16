Snowden’ın Macron Umudu

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, hafta sonu yaptığı açıklamada, Snowden’a iltica hakkı verilmesini desteklediğini belirtmişti.

Belloubet bununla birlikte bunun kendi kişisel yetkisi olduğunu belirtmiş ve resmi bir teklif olmadığını kaydetmişti.

Bir Fransız radyo kanalına konuşan Snowden, Fransa’ya 2013 yılında iltica başvurusunda bulunduğunu hatırlattı ve Macron’dan bir daveti memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

Snowden bununla birlikte konunun sadece Fransa olmadığını, Avrupa’yla, dünyayla ve sistemle ilgili olduğunu kaydetti. Muhbirleri korumanın düşmanca bir tavır olmadığını kaydeden Snowden, “benim gibi birini kabul etmek Amerika’ya bir saldırı değil” ifadesini kullandı.

Snowden istihbarat servislerinin gizli izleme programını kamuoyuyla paylaşmasının ardından, 2013 yılından bu yana Rusya’da yaşıyor ve anılarını anlattığı kitabı da piyasaya çıkmak üzere.

Birçok insan hakları örgütü Snowden’ı kahraman olarak görüyor ancak Amerika’da yetkililer casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkmasını istiyor.

Bir Fransız diplomatik kaynak ise Fransa’nın 2013 yılındaki duruşunda bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Söz konusu kaynak, durumu değiştirecek yeni bir gelişmenin olmadığını vurguladı.

