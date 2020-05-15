Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı dizi hakkında bilmeniz gerekenler

Koronavirüs salgını döneminde üye sayısı artan online film ve dizi izleme platformu Netflix'in merakla beklenen bilimkurgu dizisi Snowpiercer, 25 Mayıs'ta geliyor.

Snowpiercer, bu yıl düzenlenen Oscar ödül törenlerinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü alan Prazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun 2013 yılında yaptığı aynı isimli filmden uyarlama.

https://www.youtube.com/watch?v=M5YvwvjC1AE

Şubat ayında düzenlenen Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmış; Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar'ı kazanmıştı.

Konusu

Bong Joon Ho'nun 2013 yılında çevirdiği ilk İngilizce film olan Snowpiercer, dünyanın bir buz küresine dönmesinden yedi yıl sonra yeryüzünde yaşayan son insanların 1.001 vagonlu trendeki hiç bitmeyen yolculuğunu anlatıyor.

Trende ön tarafta yaşayan ve bütün kaynakları tüketen elitler ile arkada yolculuk eden yoksullar arasındaki sınıf farkı dolayısıyla ortaya çıkan mücadele dizinin konusunu oluşturuyor.