Soba bacasındaki tıkanıklık nedeniyle çıkan yangın korkuttu

Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bir evin soba bacasında meydana gelen tıkanıklık yangına neden oldu.

Çağlayan Beldesine bağlı Atatürk Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen yangın korkuya neden oldu. Saniye İşaret’e ait evin bacasında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenle bacaya çıkarak yangına müdahale etti.

Yangının soba bacasındaki tıkanıklık sonucu oluştuğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri vatandaşlara kış bastırmadan bacalarınızı temizletin uyarısında bulunarak, baca tıkanıklığı sonucu yangın ve karbonmonoksit zehirlenmesiyle can kayıplarının yaşanmaması için bacaların temizletilmesi gerektiğini belirttiler.

