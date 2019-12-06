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Soba bomba gibi patladı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde odaya kurulan sobanın patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde odaya kurulan sobanın patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Biri bebek 4 kişilik aile odun sobasının bulunduğu odada uykuya daldı. Anne Ayşe Gök çocukların üşüyeceğini düşünüp sobayı yakmak için alt kapağı açınca patlamayla birlikte etrafa alevler sıçradı. Odada yangın çıktığını fark eden baba Turgay Gök, eşi Ayşe Gök ile birlikte yangın çıkan odadan önce çocukları kurtardı, ardından da alevlere müdahale etti. Bu esnada Turgay Gök ve iki çocuk annesi Ayşe Gök ayağı ve bacağından yaralandı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralı anne ve baba ise hastaneye kaldırıldı. Erdemli Devlet Hastanesinde tedavi edilip, müşahede altında tutulan yaralı anne ve baba hastaneden taburcu edildi.
Yaşadıklarını anlatan Turgay Gök, "Gece saat 2 sıralarıydı. Soba bomba gibi patladı. Çocukları aldım direkt diğer odaya bıraktım. Eşimin ayakları tutuşmuştu, onu söndürdüm, derken çekyat alev aldı. Çekyattan perdelere sıçradı, elim ayağım yandı. Panik yaşandı, sonradan çevredekiler geldi. Yangını söndürmemiz 1 saat sürdü. Komşular sağ olsun" dedi.
2 çocuk annesi Ayşe Gök de bebeğini emzirmek üzere kalktığı esnada olayın yaşandığını belirterek, "Çocuğu emzirmek için kalktım, soba neden yanmıyor diye bakayım dedim. Ondan sonra sobanın alt kapağını açınca bacağıma ateş bir anda parladı. Ondan sonra koltuğa sıçradı, odaya yayıldı. Sonra söndürmeye çalışırken, böyle oldu. Alev çıkınca 1,5 aylık bebeğim kucağımdaydı onu yatak odasına bıraktım. Eşimle yangını söndürmeye çalıştık" diye konuştu.
Yangın sonrası ailenin eşyaları kullanılamaz hale gelirken, sobanın neden patladığının belirlenmesi için inceleme yapıldı.

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